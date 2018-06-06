Я нашел ошибку
Главные новости: 
Боеприпасы отправлены на утилизацию.
13 учебных осколочных заградительных мин нашли в лесополосе за поселком Рощинский
Встреча была отменена из-за угроз в адрес Лионеля Месси со стороны палестинских болельщиков.
Матч между сборными Аргентины и Израиля 9 июня в Иерусалиме отменили из-за угрозы в адрес Лионеля Месси
В областном правительстве эту должность может занять Иван Ефанов.
Врио министра имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин покинул свой пост
С начала года бензин подорожал на 8%.
Цены на бензин с 29 мая по 4 июня в среднем по России выросли за неделю еще на 1,4%
Несмотря на выделение 870 квартир в 2017 году, очередь не сократилась, а выросла.
Власти нашли способы сократить очередь сирот на квартиры
Минэкономразвития готовит «ряд непопулярных решений»
Сам Барановский также сейчас находится в процессе банкротства.
Бывший глава ПФК «Крылья Советов» может стать крупнейшим кредитором Алексея Титова
За
Защитник «Крыльев Советов» и капитан команды Иван Таранов покидает «КС»
сегодня  Четверг, 7 июня, 01:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/06:
USD 62.01
0.03
EUR 72.86
0.35
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Приволжском районе Дмитрий Азаров ознакомился с возможностями использования в сельском хозяйстве цифровых технологий

6 июня 2018 17:38
О работе специальных метеостанций, установленных в поле, рассказал руководитель хозяйства Евгений Цирулев.
В рамках визита в Приволжский район глава региона ознакомился с возможностями использования в сельском хозяйстве современных цифровых технологий.

О работе специальных метеостанций, установленных в поле, рассказал руководитель хозяйства Евгений Цирулев.

"Эти станции собирают всю информацию о количестве влаги в земле. На их основании делается вывод о необходимости полива растений”,-рассказал Цирулев.

Также в полях установлены ловушки для насекомых, позволяющие определять цикличность переноски вирусов, которые могут заразить растения, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО. 





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
6 июня 2018  17:56
Здесь примеряются современные технологии хранения, что позволяет хранить картофель до апреля.
В хозяйстве Евгения Цирулева Дмитрий Азаров осмотрел одно из хранилищ для картофеля
Здесь примеряются современные технологии хранения, что позволяет хранить картофель до апреля.    Экономика региона
0
6 июня 2018  17:38
О работе специальных метеостанций, установленных в поле, рассказал руководитель хозяйства Евгений Цирулев.
В Приволжском районе Дмитрий Азаров ознакомился с возможностями использования в сельском хозяйстве цифровых технологий
О работе специальных метеостанций, установленных в поле, рассказал руководитель хозяйства Евгений Цирулев.   Экономика региона
0
6 июня 2018  15:25
Глава региона ознакомился с ходом работ и поучаствовал в запуске дождевальных машин Bauer.
В Приволжье Дмитрий Азаров посетил "Сев-07" - самое крупное сельхозпредприятие района
Глава региона ознакомился с ходом работ и поучаствовал в запуске дождевальных машин Bauer.  Экономика региона
0
Весь список
Финансы и Банки
5 июня 2018  22:17
А также заблокировать саму карту. Для разблокировки карты раньше срока необходимо получить подтверждение клиента.
В случае незаконного списания денег банки будут обязаны приостановить операции по карте на срок не более двух рабочих дней
А также заблокировать саму карту. Для разблокировки карты раньше срока необходимо получить подтверждение клиента.  Финансы и Банки
0
5 июня 2018  14:05
Минфин не учел в расчетах прогноз Росимущества, а правительство так и не приняло норматив о 50-процентной норме выплат дивидендов.
Бюджет может в этом году недополучить более 43 млрд руб. доходов от дивидендов на акции госкомпаний
Минфин не учел в расчетах прогноз Росимущества, а правительство так и не приняло норматив о 50-процентной норме выплат дивидендов.   Финансы и Банки
0
5 июня 2018  11:51
Сбербанк начинает продажу брокерских услуг крупным клиентам через единую брокерскую электронную платформу
Сбербанк начинает продажу брокерских услуг крупным клиентам через единую брокерскую электронную платформу
Электронная платформа Cбербанка обладает полным набором сервисов, необходимых для качественного обслуживания институциональных клиентов. Финансы и Банки
0
Весь список
Строительство
28 мая 2018  17:25
Покупка жилья в Воронеже
Покупка жилья в Воронеже
 Жить в современном жилье хотят все. И сделать это теперь возможно, так как всё большее количество застройщиков предлагают покупателям квартиры в новых... Строительство
50
18 мая 2018  11:17
Строительство ТЦ напротив «Космопорта» в Самаре не согласовали
Строительство ТЦ напротив «Космопорта» в Самаре не согласовали
Речь идет об участке в границах ул. Авроры, Дыбенко, Уссурийской и Сокольского переулка. Строительство
799
17 мая 2018  13:50
Минтранс Самарской области зарезервирует земли для строительства Фрунзенского моста
Минтранс Самарской области зарезервирует земли для строительства Фрунзенского моста
Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства. Строительство
306
Весь список

Новости

Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
319
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1542
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1467
Весь список
Бизнес
12 мая 2018  13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.
Компания сына генпрокурора Чайки начнет поставлять российское пиво в Китай
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018.   Бизнес
446
23 апреля 2018  17:11
Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
 Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита.  Бизнес
154
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
429
Весь список


Новости компаний
6 июня 2018  20:28
Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» перейдет на новую концепцию и единый бренд — «Связной».
«Связной» ликвидирует бренд «Евросеть» в течение года
Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» перейдет на новую концепцию и единый бренд — «Связной».  Новости компаний
0
5 июня 2018  20:24
Авиакомпания одной из первых официально объявила о проблеме дефицита пилотов.
«Аэрофлот» собирается переучивать пилотов Минобороны для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet
Авиакомпания одной из первых официально объявила о проблеме дефицита пилотов.   Новости компаний
0
5 июня 2018  14:31
По данным СМИ, это связано с ростом цен на топливо в Симферополе.
Авиакомпании на 22% сократили число рейсов в Крым
По данным СМИ, это связано с ростом цен на топливо в Симферополе.  Новости компаний
0
5 июня 2018  09:53
АвтоВАЗ покоряет СНГ
АвтоВАЗ покоряет СНГ
Об этом свидетельствует динамика экспортных продаж предприятия. Новости компаний
0
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
196
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
119
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
129
Весь список
Транспорт
6 июня 2018  09:33
В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой в Самаре пустят больше маршруток Они будут без льгот
В дни матчей ЧМ на Ново-Садовой в Самаре пустят больше маршруток
Они будут без льгот. Транспорт
0
5 июня 2018  11:57
Из Самары в Новосибирск появился прямой рейс Время в пути составит три с половиной часа.
Из Самары в Новосибирск появился прямой рейс
Время в пути составит три с половиной часа. Транспорт
0
5 июня 2018  11:20
Стало известно расписание речного транспорта в Самаре в праздничные выходные
Стало известно расписание речного транспорта в Самаре в праздничные выходные
Россиян ждут трехдневные выходные. Транспорт
0
4 июня 2018  18:58
За исключением тех, что следуют по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
С 1 июня въезд автобусов в Самару будет осуществляться через два контрольных пункта, расположенных на Южном и Московском шоссе
 За исключением тех, что следуют по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.  Транспорт
0
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
7 июня в ФОКе "Маяк" в Самаре стартует всероссийский юношеский турнир по бадминтону "Самарское лето"
Жители Самары помогли приюту «Ровесник»
Главный тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин приедет в Самару
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда