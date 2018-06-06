В Приволжском районе Дмитрий Азаров ознакомился с возможностями использования в сельском хозяйстве цифровых технологий

О работе специальных метеостанций, установленных в поле, рассказал руководитель хозяйства Евгений Цирулев."Эти станции собирают всю информацию о количестве влаги в земле. На их основании делается вывод о необходимости полива растений”,-рассказал Цирулев.Также в полях установлены ловушки для насекомых, позволяющие определять цикличность переноски вирусов, которые могут заразить растения, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.