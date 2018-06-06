В Приволжье Дмитрий Азаров посетил "Сев-07" - самое крупное сельхозпредприятие района

"Сев-07" - самое крупное сельхозпредприятие района. Здесь выращивают зерновые, сою, подсолнечник, лен.В 2017 проведена реконструкция оросительной системы на площади 600 га и построена новая - на 910 га.Строительство оросительной системы продолжается на площади 2500 га.Дмитрий Азаров ознакомился с ходом работ и поучаствовал в запуске дождевальных машин Bauer, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.