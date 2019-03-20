В Нижнем Новгороде начнут собирать бюджетный кроссовер Skoda

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Уже во второй половине 2019 года будет налажено производство кроссовера Skoda Karoq. Эта модель компактнее и дешевле кроссовера Kodiaq. На заводе будут собирать как полноприводные автомобили, так и переднеприводные. Сразу после того, как будет налажено производство, начнутся продажи новой модели.Какой будет комплектация Karoq, а также, какими моторами они будут оснащаться, пока неизвестно.Модель Karoq была представлена на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Длина автомобиля – 4382 мм, ширина 1841 мм, высота 1605 мм. Объем багажника 521 л, если задние сиденья складываются – 1630 л.Линейка двигателей Karoq в Европе представлена в пяти вариантах: бензиновый двигатель объемом 1 л и мощностью в 115 л.с., объемом в 1,5 литра и мощностью в 150 л.с. Есть также два дизельных двигателя: объемом в 1,6 литра и мощностью в 115 л.с., а также объемом в 2 литра и мощностью в 150 л.с. Двигатели работают или с шестиступенчатой механической коробкой передач, или с семиступенчатым роботом DSG.Сейчас компания Skoda производит в нашей стране только одну модель – кроссовер Kodiaq. Автомобили собирают на заводе «Группы ГАЗ» с марта 2018 года.