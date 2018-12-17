В Минпроме СО рассматривали специальный инвестиционный контракт АВТОВАЗа с Минпромторгом России
17 декабря 2018 23:29
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Альянс в рамках СПИК планирует инвестировать 70 млрд рублей в развитие выпуска более чем 20 моделей автомобилей в России в ближайшие 10 лет, передает пресс-служба Минпрома СО.
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