В Чапаевске состоялось торжественное открытие завода Кнауф
1 октября 2018 18:01
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Строительство предприятия «Кнауф» - это партнерский проект, реализованный в рамках инвестиционного меморандума, который был заключен между компанией, а также региональными и городскими властями. За счет областного бюджета была построена инженерная инфраструктура индустриального парка, якорным резидентом которого стала компания «Кнауф».
В своем приветственном слове врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова выразил слова благодарности руководству ГК «Кнауф» за многолетнее плодотворное сотрудничество и отметил, что открытие подобного предприятия является важным проявлением стратегии лидерства, которая формируется в Самарской области и определяется Главой региона.
«Мы рассчитываем, что в скором времени на территории индустриального парка «Чапаевск» появятся и другие резиденты, которые создадут новые рабочие места и будут приносить дополнительные налоговые поступления в региональный и городской бюджеты», - отметил он.
Управляющий партнер международной группы «Кнауф» Манфред Грундке в своем выступлении рассказал, что компания инвестировала в предприятие более 1,7 млрд рублей.
«Открытие филиала «Кнауф» в Чапаевске имеет особое значение для нашей компании, не имевшей ранее собственного производства в Поволжье, - отметил он. - Этот проект стал для нас успешным примером осуществления импортозамещения и локализации производства. Действенную помощь в его реализации нам оказали региональные власти, благодаря чему все возникающие вопросы решались по небюрократическому пути. В Самарской области созданы действенные механизмы, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в стране. Надеюсь, что наша совместная работа будет способствовать приходу в индустриальный парк новых компаний. Мы покажем хороший пример другим инвесторам».
21 августа 2014 года между Правительством Самарской области, Администрацией городского округа Чапаевск и ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНС» был заключен инвестиционный меморандум о реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей. Собственником завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей на территории г.о. Чапаевск является ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», принадлежащее группе компаний КНАУФ СНГ, передает пресс-служба правительства.
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