В Безенчуке на маслоэкстракционном заводе запущено новое производство подсолнечного масла
27 августа 2018 17:58
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В Безенчуке будут выпускаться масла под брендами "Мечта хозяйки", "Щедрое лето", "Маслава". В оборудование линий рафинации, дезодорации и фасовки было инвестировано почти 2 млрд рублей и создано 146 высокотехнологичных рабочих мест.
Оператор линии Никита Лацков — из Аткарска Саратовской области. Последние шесть лет он работал на аналогичном предприятии на родине, но предпочел переехать в Безенчук. Говорит, в ЗАО "Самараагропромпереработка" и оборудование современнее, и условия, прежде всего финансовые, намного лучше. Средняя зарплата здесь почти 40 тыс. рублей.
"Уже три месяца в Безенчуке. Пока все нравится. Жалею ли? Даже времени на это не хватает", — не скрывает Никита.
Испытательная лаборатории завода пополнилась 14 новыми сотрудниками, рассказывает руководитель службы Ольга Черникова. По ее словам, на предприятии тщательно следят за качеством продукции по всей цепочке. Технологии, использованные в проекте, соответствуют мировым стандартам, все процессы автоматизированы, что значительно улучшает условия труда и поднимает культуру производства. И главное, добавляет Ольга Черникова, каждый сотрудник имеет возможности для карьерного роста.
Жительница Безенчука Вера Накисько на заводе четыре месяца. Начинала помощником лаборанта, через полтора месяца стала лаборантом третьего разряда, теперь она инженер по контролю.
"Для Безенчукского района работа на заводе — самая стабильная и перспективная, — уверяет девушка. — И приятно, что такая продукция будет выпускаться у нас".
Мощность нового производства впечатляют. В час здесь выпускают 18 тысяч бутылок экологически чистого и обогащенного витаминами масла в таре от 0,5 до литра и 11 тысяч в емкостях два и пять литров.
Важно, что при производстве масла используется почти 70% подсолнечника, выращенного в губернии. В планах долю местной продукции только увеличивать, и для этого есть все возможности. Развитие внутренней переработки — одна из целей стратегии развития регионального АПК, отметил Дмитрий Азаров.
"Я уверен, что для этого мы создадим дополнительные условия. Завозить сюда сырье при том, что мы свой подсолнечник полностью не перерабатываем, а отправляем в другие регионы, не совсем разумно. Произведенное на самарской земле здесь же должно перерабатываться", — подчеркнул глава региона.
По его словам, положительный опыт сотрудничества с "Русагро" создает предпосылки для дальнейшего взаимодействия. А это новые инвестиции в АПК, создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы.
"Рассчитываю, что наше сотрудничество будет расширяться, — обратился Дмитрий Азаров к Вадиму Мошковичу. — У нас есть желание способствовать развитию Самарской области, привлекая инвесторов, создавая благоприятные условия для инвестиций. У вас есть опыт и энергия делать дело и добиваться результата".
Договоренности о сотрудничестве между правительством региона и ГК "Русагро" по различным аспектам развития АПК, в том числе животноводства была достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме в мае этого года. В течение последних месяцев по поручению главы региона была проведена системная работа по определению приоритетных направлений сотрудничества, готовилась документация.
В Безенчуке эти вопросы вновь были в центре внимания во время рабочей встречи Дмитрия Азарова с Вадимом Мошковичем. Как отметил председатель совета директоров "Русагро", обе стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия в сфере АПК.
"Мы хотим и дальше работать в Самарской области", — резюмировал Вадим Мошкович.
Отметим, что задачу по привлечению инвестиций, в том числе в АПК, Дмитрий Азаров обозначил одним из приоритетов в работе правительства Самарской области с первых дней в должности. Системная работа по повышению инвестпривлекательности региона, снижению административных барьеров, созданию благоприятных условий для инвесторов уже дала результаты: в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ 2018 года Самарская область поднялась сразу на 17 пунктов, показав одну из лучших динамик в стране, передает Волга Ньюс.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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