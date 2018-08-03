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В 2017 году региону не удалось достичь плановых показателей по улучшению жилищных условий для населения

3 августа 2018 19:38
65
По итогам 2017 года Самарской области снова не удалось достичь плановых показателей по улучшению жилищных условий для населения, установленных одним из «майских» указов президента РФ Владимира Путина.

Такие сведения опубликовало на сайте минстроя СО, передает «СО» ОНЛАЙН
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