В 2017 году казна недосчиталась от «Роскосмоса» 82% запланированных бюджетных поступлений
25 января 2018 09:53
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Далее по этому показателю идут Росавиация (24,4%) и Росимущество (55,6%). Федеральное казначейство формально показало отрицательную величину доходов (-443,8 млрд руб.), но это «технический» результат, который отражает перераспределение ввозных таможенных пошлин, пояснили РБК в Минфине (за вычетом этой «технической суммы» поступления по линии Казначейства плюсовые).
Низкий процент по доходам от «Роскосмоса» связан с тем, что бюджет недополучил от него 46,88 млрд руб. «прочих неналоговых доходов», следует из данных Минфина. Как писал РБК, Минфин в июне 2017 года заложил такую сумму в составе «прочих неналоговых доходов», ожидая от «Роскосмоса» погашения задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства. Однако уже в августе поступление этой суммы в бюджет оказалось под вопросом. Непонятно, придут эти деньги в бюджет или нет, отмечала Счетная палата в октябре.
Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос, возможен ли возврат этой суммы в бюджет в 2018 году. В «Роскосмосе» не стали комментировать свои расчеты с федеральным бюджетом.
Средства в размере 46,88 млрд руб. были установлены и отражены в бюджетном учете и бухгалтерской отчетности Федерального космического агентства как дебиторская задолженность перед бюджетом по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты «Проверка ликвидационных мероприятий по упразднению Федерального космического агентства», сообщал РБК. Агентство было упразднено 1 января 2016 года, его правопреемником стала госкорпорация «Роскосмос», но до сих пор работает ликвидационная комиссия Федерального космического агентства. Как распределяются средства, полученные «Роскосмосом» от международных запусков космических аппаратов и космонавтов, публично неизвестно, говорили РБК эксперты.
Из 9,5 млрд руб., которые «Роскосмос» отдал в бюджет в 2017 году, 8,4 млрд руб. пришлось на «доходы от компенсации затрат государства» — в эту статью тоже может входить возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
Всю свою выручку «Роскосмос» получает от международной космической деятельности: в 2016 году она составила 25,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,75 млрд руб., следует из его последнего годового отчета. За 2017 год чистая прибыль предприятий «Роскосмоса» возросла кратно и составила около 13 млрд руб., оценивала госкорпорация 29 декабря.
«Роскосмос» — один из мировых лидеров на рынке коммерческих запусков: например, он поставляет ракеты-носители для французского оператора Arianespace. Другим основным источником его дохода является договор с американским NASA (в последние годы NASA платит «Роскосмосу» за доставку американских астронавтов на МКС).
С 2008 года «Роскосмос» получил от американцев контракты на $3,55 млрд, в том числе $568 млн за последние два с половиной года, следует из данных правительственного сайта госзакупок США.
В декабре помощник президента Андрей Белоусов подверг «Роскосмос» критике, заявив, что организация с советских времен живет за счет бюджета и работает практически без прибыли. «Огромная масса людей ни фига не может заработать деньги. Это нормально?» — задался вопросом чиновник. По его словам, «Роскосмос» «в хорошем смысле осваивает деньги», решая определенные технологические задачи. «Но это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — сказал Белоусов.
По российскому законодательству госкорпорации являются некоммерческими организациями, то есть извлечение прибыли не является основной целью их деятельности.
В последние годы государство сокращает финансирование «Роскосмоса»: в 2016 году «Роскосмос» как главный распорядитель бюджетных средств потратил из бюджета 201 млрд руб., в 2017 году — 138,1 млрд руб. На 2018 год запланирована сумма в размере 128,7 млрд руб., которая опустится до 120 млрд руб. в 2020-м, следует из сводной бюджетной росписи Минфина.
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