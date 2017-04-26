Утверждены «дорожные карты» по эффективному взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов

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Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых на предыдущей встрече 8 февраля т.г., определили дальнейшие направления деятельности по повышению эффективности взаимодействия между ПАО «АВТОВАЗ» и комплектаторами в целях повышения локализации автомобилей.Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности Самарской области (далее – КАПСО). За прошедшее время «АВТОВАЗом», правительством Самарской области и при активном участии КАПСО подготовлена «дорожная карта» по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов. Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатраном Мамиллапалле и заместителем председателя правительства – министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания обсудили перечень мероприятий, необходимых для реализации данных «дорожных карт» и дальнейшего выстраивания отношений, способствующих укреплению кооперационных связей.Завтра, 27 апреля, состоится очередная конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ», где также будут рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.