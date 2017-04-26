Утверждены «дорожные карты» по эффективному взаимодействию ПАО «АВТОВАЗ» с поставщиками компонентов
26 апреля 2017 19:57
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Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых на предыдущей встрече 8 февраля т.г., определили дальнейшие направления деятельности по повышению эффективности взаимодействия между ПАО «АВТОВАЗ» и комплектаторами в целях повышения локализации автомобилей.
Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности Самарской области (далее – КАПСО). За прошедшее время «АВТОВАЗом», правительством Самарской области и при активном участии КАПСО подготовлена «дорожная карта» по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов. Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатраном Мамиллапалле и заместителем председателя правительства – министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.
На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания обсудили перечень мероприятий, необходимых для реализации данных «дорожных карт» и дальнейшего выстраивания отношений, способствующих укреплению кооперационных связей.
Завтра, 27 апреля, состоится очередная конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ», где также будут рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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