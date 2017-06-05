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«Уралхим» удивился сообщениями о продаже акций «Тольяттиазота»

5 июня 2017 22:59
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Представитель миноритарного акционера «Тольяттиазот», компании «Уралхим» (владеет 9,97%), заявил РБК, что акции компании не могут быть выставлены на продажу, поскольку они арестованы по уголовному делу против руководства и собственников ТоАЗа. «Уралхим» Дмитрия Мазепина более пяти лет судится с владельцами ТоАЗа — Владимиром Махлаем и его сыном Сергеем (владеют 71,5% акций).

«Наличие подобных предложений (о продаже пакета ТоАЗа. — РБК) на рынке вызывает удивление, поскольку общеизвестно, что по решению суда акции мажоритарных акционеров «Тольяттиазота», а также имущество предприятия арестованы в рамках расследования уголовного дела против руководства и собственников ТоАЗа», — прокомментировал представитель «Уралхима».

Ранее, в воскресенье, «Ведомости» со ссылкой на четырех топ-менеджеров крупных компаний сообщили, что мажоритарный акционер «Тольяттиазота» — семья Махлаев — ищет покупателей на 71,5% в крупнейшем мировом производителе аммиака «Тольяттиазота». Мандат на продажу 71,5% «Тольяттиазота» якобы еще в феврале получил «Ренессанс Капитал», он истекает в понедельник, говорят источники «Ведомостей». Основными претендентами на пакет собеседники издания назвали «Уралхим», «Акрон», «Фосагро» и АФК «Система». «Акрон» подтвердил «Ведомостям» получение предложения. Представитель «Тольяттиазота» заявил РБК, что ему о продаже пакета акционеров ничего не известно. По его словам, на прошедшем в конце апреля собрании акционеров этот вопрос не обсуждался.

Владимир Махлай и его сын Сергей находятся в международном розыске из-за уголовного дела о мошенничестве по заявлению миноритарного акционера, компании «Уралхим». Оба бизнесмена были заочно арестованы решением российского суда. Ущерб по делу, возбужденному по фактам незаконного вывода выручки предприятия в офшоры, оценивался в $550 млн. В июне 2015 года 100% акций «Тольяттиазота» попали под арест, а сумма ущерба выросла до 100 млрд руб., писал «Коммерсантъ».


Фото    vkonline.ru


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Комментарии



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