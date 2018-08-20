"Уникальная машина". Первый полёт совершил модернизированный вертолёт Ми-26Т2В

81

— Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолёт в мире не сравнится с ней по грузоподъёмности. Модернизация значительно расширяет потенциал её применения, — рассказали там.Согласно госпрограмме вооружения на 2018–2027 годы, в войска будет направляться именно эта модификация. Пойдёт вертолёт и на экспорт: в холдинге рассказали о потенциале на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.— Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полёт и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолёта за счёт установки современного бортового комплекса обороны, — отметил гендиректор "Вертолётов России" Андрей Богинский.Машину оснастили оборудованием, позволяющим использовать вертолёт круглосуточно. Она получила автопилот, который может вести полёт и заходить на посадку.