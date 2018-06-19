Ульяновский завод начал подготовку к возобновлению выпуска Ан-124

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Производство «Русланов» прекратилось в 2004 году. Их собирали на «Авиастаре» и на украинском заводе «Антонов». Всего было выпущено 55 самолетов Ан-124. Неоднократно предпринимались попытки возобновления производства.В понедельник, 18 июня, «Авиастар-СП» разместило заявку на «выполнение работ по оценке состояния технологического оснащения [завода] для Ан-124». На предприятии работы оценили в 9,5 млн руб. От подрядчика требуют проанализировать состояние стапельно-сборочного оснащения (ССО) и выяснить, возможно ли использовать оборудование завода для изготовления Ан-124, а также модернизированной версии Ан-124-1-М, говорится в документации к заявке. Кроме того, «Авиастар» просит определить, допустимо ли демонтировать часть ССО для изготовления Ан-124, чтобы освободить мощности для производства Ил-76МД-90А и Ил-276.Результатом работы подрядчика будет «заключение о состоянии, возможности демонтажа, перемещения, консервации и утилизации ССО для изготовления самолета Ан-124». Выполнение работ займет два месяца, с июля по сентябрь этого года.В пресс-службе ПАО «Ил» (управляющая компания «Авиастар-СП») отказались комментировать РБК вопрос о сотрудничестве с ГП «Антонов» по факту возобновления производства АН-124 «Руслан». «К сожалению, пока никаких комментариев по этой теме мы не даем», — сообщили РБК в пресс-службе.Ранее вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алексей Рогозин (сын бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина) говорил, что считает возобновление Ан-124 в России сложной, но решаемой задачей. «Авиастар-СП» входит в ОАК.Изготовление самолетов Ан-124 без участия украинского госпредприятия невозможно, заявляли в ответ в «Антонове». «Только разработчик самолета ГП «Антонов» обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», — объясняли в пресс-службе предприятия.В 2013 году бывший министр промышленности Денис Мантуров говорил, что выпуск «Русланов» на «Авиастаре» может возобновиться в 2018-м. Однако позднее в связи с политической ситуацией вопрос был снят с повестки, пояснял экс-замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь.Сейчас «Авиастар» занимается сервисным обслуживанием Ан-124, осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники, говорится на сайте предприятия. Двигатели Д-18Т, которые устанавливались на Ан-124, производились на Запорожском моторостроительном заводе (теперь — ПАО «Мотор Сич»).Фото: Министерства обороны России / ТАСС