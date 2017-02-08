У жителей Самарской области снизилась задолженность за электроэнергию

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По итогам 2016 года сумма долга за электроэнергию жителей Самарской области сократилась на 37 миллионов рублей и составила 585 миллионов рублей.Положительной динамики удалось достичь, в том числе, благодаря таким мерам как взыскание задолженности через суд, реструктуризация долгов и ограничение поставок электроэнергии. В прошедшем году в Самарской области было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов гражданами-потребителями. Количество исковых заявлений по взысканию задолженности в 2016 году достигла 5 тысяч. Усилилась работа и по исполнению судебных решений. Так в прошлом году в Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области было передано 2,5 тысячи исполнительных листов для взыскания задолженности.Принимая во внимание объективные факторы образования задолженности: потеря работы, болезнь и другие причины, по которым человек оказался в трудной жизненной ситуации, ПАО «Самараэнерго» в 2016 году стало предлагать должникам оформить рассрочку платежей. В настоящее время почти 1500 граждан-потребителей воспользовались этим предложением и подписали соглашения о реструктуризации долгов, сообщает пресс-служба компании.