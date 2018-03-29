У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею

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Накануне президентских выборов в России он рассказывал о «нелегитимных людях под чужими именами и фамилиями», заседающими в Госдуме РФ, а также призвал «отменить выборы президента в России в связи с нелегитимностью кандидатов и их партий» и к «передаче управления Верховному суду с одновременной чисткой в организации ООН и других силовых структурах». После этого он продолжил публикацию документов и писем разных лет, а также собственных мыслей (часто – с использованием весьма экстравагантных формулировок) по поводу общественно-политической обстановки в мире и ситуации на «Тольяттиазоте».Как выяснилось, претензии у Махлая есть не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею, который до недавнего времени занимал пост председателя совета директоров предприятия, пока не был дисквалифицирован судом. Так, Владимир Николаевич ставит живущему в США Сергею в вину, что порт в Тамани, который предприятие строит с конца прошлого века, так и не был построен, на объекте процветают воровство и распродажа имущества. «Скоро там просто нечего будет делать, – констатирует с горечью экс-президент завода. При этом на ТОАЗе в начале марта текущего года утверждали, что «работы на комплексе по перевалке аммиака в Тамани завершены на 80-90%», а параллельно ведется подготовка причала на комплексе по перевалке карбамида.На самом ТОАЗе дела, согласно Махлаю-старшему, обстоят не лучше: «Развития нет, ремонты идут по минимуму и с большим трудом, договоры коррумпированы, твои вновь организованные службы неэффективны». На «одного инженера» Сергей набрал «4-5 начальников», которые «ничего не делают и ни за что не отвечают». «Завод открыто грабят все, кто может! А неугодных увольняют… теперь видна вся слабость и неспособность твоего управления», – сокрушается Махлай-старший. В официальных сообщениях ТОАЗа ситуация выглядит совершенно иначе – растут производство и выручка, успехи по всем направлениям, а вот недавно еще и взяли кредит в 200 млн евро на строительство третьего агрегата аммиака. Впрочем, кредит, вполне возможно, будет разворован, а третий агрегат не будет построен, как и таманский портовый комплекс.Что касается производственных показателей, то, комментируя их,отметил: «Высокие производственные результаты по итогам 2017 г., достигнутые благодаря стратегической программе модернизации мощностей, позволят ТОАЗу сохранить лидерские позиции на рынке». «Высокие показатели», по Суслову, это 2,642 млн тонн аммиака в 2017 г. (против 2,856 млн тонн в 2016 г.). Здесь Владимиру Махлаю тоже есть, что возразить: он приводит цифры 30-летней давности, времен своего руководства: 3,356 млн тонн аммиака в 1988 г.! То есть, «вектор развития» предприятия за 30 лет очевиден – минус 700 тыс. тонн ключевого продукта в год.На «начальниках-грабителях», доведших завод «до ручки», Владимир Николаевич останавливается довольно подробно, начиная с генерального директора Вячеслава Суслова. Как бывший директор по IT он, по заявлению Махлая, предпочитает зарабатывать на завышении смет по приобретению компьютеров и программного обеспечения к ним. Еще одной статьей дохода директора является газ, которого покупается больше, чем нужно для производства. Переплата делится между Сусловым и поставщиком.Другой предприимчивый менеджер –. Он использует традиционную для ТОАЗа схему продажи продукции по заниженным ценам (а разницу кладет в карман), берет «откаты» за страхование и размещение депозитов в банках. «Страховые компании ему возвращают 30% от контракта … Ежемесячно ему перечисляют до 20 млн рублей только с одних банков за размещение депозитов», – пишет Махлай.– мастер по проведению тендеров. Как следует из блога экс-главы ТОАЗа, Межеедов изображает напряженную конкуренцию между участниками тендеров, которые на самом деле все абсолютно одинаково работают на него. Кто бы в итоге ни выиграл, истинным победителем в любом случае оказывается Межеедов.из бюро «Падва и партнеры», известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, по словам Махлая, «получает до 20 миллионов за свои услуги», но при этом «ничего не делает» и «специально все сливает» в сфере юриспруденции. Что интересно, это далеко не единственное обвинение Симачева в намеренных проигрышах судов, которое можно найти в Интернете., бывший дипломат и нынешний влиятельный лоббист, как пишет Махлай, на самом деле «парень зашуганный», «в Тольятти вообще не лезет» и занимается освоением бюджетов, выделяемых на пропагандистские кампании в СМИ, коих в последние годы по теме ТОАЗа было действительно немало.Наконец,следит за увольнением неугодных, а также чтобы у Неплюева и Межеедова на всех значимых постах были «свои» люди.На основании всего этого Владимир Махлай делает вывод, что власть на ТОАЗе захватил «Суслов со своей командой». Это уже не первый случай, когда Махлай обвиняет своих сыновей и соратников в захвате предприятия – 14 марта 2011 года Махлай направил официальные письма исполнительному директору ТОАЗа Евгению Королеву, председателю правления ОАО «Тольяттихимбанк» Попову и председателю правления ОАО «РТС Банк» Войлокову, в которых заверяет, что не передавал своим сыновьям никаких акций ТОАЗа и денежных сумм, равно как и полномочий по управлению входящими в его структуру банками. Но было поздно, так как уже на следующий день годовое собрание акционеров сместило Махлая со всех постов. Несколько лет назад достоянием общественности стали письма Махлая, в котором он просил наказать «алчных мерзавцев» во главе сТакже напомним, что в конце 2012 года российские правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – семейством Махлаев. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Суммарный ущерб от незаконных действий руководства «Тольяттиазота» оценивается следствием в 85 млрд руб. В настоящее время его расследование завершено, дело передано в суд. Обвинение предъявлено находящимся за границей, заочно арестованным в России Владимиру и Сергею Махлаям, экс-гендиректору Королеву, а также Циви и Рупрехту.Не исключено, что эмоциональные кампании, проводимые руководством ТОАЗа в СМИ, а также не менее яркие выступления Владимира Махлая в ЖЖ связаны именно с судом по уголовному делу о мошенничестве. В ближайшее время мы можем услышать еще немало взаимных обвинений и упреков от фигурантов этого дела, в которых они будут стараться переложить друг на друга ответственность за плачевное состояние, в котором сегодня оказался некогда флагман отечественной химической промышленности.Фото: http://scandaly.ru/