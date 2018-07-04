Туроператоры DSBW Tours и «Натали Турс» признали свои финансовые проблемы
4 июля 2018 14:25
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На туристическом рынке DSBW Tours работала с 1991 года. Компания изначально специализировалась на автобусных турах в Европу, затем стала предлагать и программы с авиаперевозкой. В этом сезоне, как указано на сайте DSBW Tours, туроператор отправлял туристов на рейсах «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Alitalia и Iberia в Римини, Барселону, Рим, Мадрид и Валенсию.
В последние годы некогда известный туроператор резко сократил масштабы работы. Юрлицо туроператора — ООО «Туроператор ДСБВ-Турс» — отправило в 2017 году за границу только 1,1 тыс. клиентов, указано в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм. Эти данные заявляет сама компания, у Ростуризма нет возможности проверять эти цифры.
Финансовым гарантом туроператора на 50 млн руб. выступает страховая компания «Орбита». Ее сотрудник уточнил РБК, что никаких официальных уведомлений о приостановке деятельности от туроператора не поступало. В соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в РФ» ООО «Туроператор ДСБВ-Турс» перечислило в фонд персональной ответственности почти 675 тыс. руб., эти средства также могут быть использованы для расчета с пострадавшими туристами. Если возникнет потребность в эвакуации домой уже находящихся за границей клиентов туроператора, то для этого будут использованы средства резервного фонда, в который делает отчисления каждый оператор выездного туризма. У DSBW Tours эта сумма составила 100 тыс. руб.
DSBW Tours объявила о своей несостоятельности на фоне ставших публичными финансовых проблем другого старейшего туроператора — работавшей на рынке с 1992 года «Натали Турс». На прошлой неделе ее руководство объявило о прекращении всех чартерных программ, которые, по оценке президента «Натали Турс» Владимира Воробьева, составляют не более 30% всей перевозки. Сначала Воробьев объяснял отказ от чартеров их низкими финансовыми показателями, затем на своей странице в Facebook признал, что это была вынужденная мера, после того как в пятницу, 29 июня, из-за «финансовых разногласий» принимающая компания в Испании — World2Meet — прекратила сотрудничество с «Натали Турс». В World2Meet и ее головной структуре Iberostar Group не ответили на запрос РБК.
У «Натали Турс» есть долги перед зарубежными партнерами, подтвердили РБК управляющие директора турецкой Peninsula Tours Фархет Чечек и дубайской Alpha Tours Аднан Ариди. Размер задолженности они не уточнили. Ариди лишь добавил, что Alpha Tours не намерена прекращать сотрудничество с «Натали Турс»: «Мы работаем на протяжении долгого времени, и я не могу распрощаться с ними из-за ситуации, которая произошла».
Из-за «невнимательности к рискам» пострадали более тысячи клиентов «Натали Турс», признал Александр Осауленко, исполнительный директор ассоциации «Турпомощь», созданной специально для помощи клиентам разорившихся туроператоров и объединяющей все фирмы, отправляющие туристов за границу. При этом в «Турпомощи» напоминают, что «Натали Турс» продолжает свою деятельность, и поэтому за компенсациями ее клиенты должны обращаться в саму компанию. В среду, 4 июля, туроператор должен провести встречу со своими агентами, чтобы обсудить механизм компенсации, сообщил РБК Воробьев.
Как и DSBW Tours, в последние годы «Натали Турс» утратила звание крупного туроператора. Если по итогам 2013 года компания заявляла о 950 тыс. клиентов, то по итогам 2017-го три юрлица «Натали Турс», как следует из реестра Ростуризма, отправили за границу не более 22,6 тыс. туристов.
Этим летом о финансовых проблемах заявляют небольшие, хотя и некогда известные компании. В этом заключается принципиальное отличие нынешней ситуации от летнего сезона 2014 года, когда разорились сразу несколько крупных туроператоров («Нева», «Лабиринт», «Южный крест» и др.), в результате чего пострадали, по оценкам чиновников, около 75 тыс. человек.
Но этот сезон оказался сложным не только для DSBW Tours и «Натали Турс», признаются опрошенные РБК туроператоры. После того как США расширили санкции против российских граждан и компаний и рубль в апреле резко подешевел, у всех туроператоров продажи просели примерно на 40%, утверждает владелец одной из турфирм. В апреле 2018 года средний курс евро вырос на 6% по сравнению с мартом и на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 74,6 руб. Максимальная цена за евро в апреле составляла 79,28 руб.
Негативно влияет на продажи и дорожающее вслед за нефтью авиационное топливо, признает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. В соответствии с договорами авиакомпании вправе требовать доплаты с заказчиков чартерных программ из-за подорожавшего топлива, объясняет заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. Авиационный керосин в аэропортах Москвы в июне поднялся в цене по сравнению с маем в среднем почти на 3%, свидетельствуют данные Росавиации. В Домодедово рост составил 4%, во Внуково — 4,7–4,8%, в Шереметьево — 0–4,6%. Это серьезно осложнило жизнь туроператорам, уже продавшим турпакеты, в которые были заложены билеты по старой цене, резюмирует Шпилько.
Еще одним негативным фактором для туроператоров в этом сезоне стали высокие по сравнению с прошлым летом расценки отельеров. Если на самом популярном у россиян турецком направлении местным владельцам гостиниц год назад важно было восстановить турпоток (с декабря 2015-го по июль 2016-го в России действовал запрет на продажу туров в Турцию) и они не скупились на спецпредложения, то в этом сезоне таких распродаж уже нет, приводит пример руководитель туроператора.
Сезон сложный, подтверждает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, после прекрасно прошедших в январе—марте акций раннего бронирования с апреля глубина продаж практически у всех туроператоров небольшая: продаются прежде всего бюджетные туры и, как правило, в самый последний момент. В преддверии сезона туроператоры явно рассчитывали на лучшие продажи, констатирует Ломидзе.
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