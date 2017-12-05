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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Траты самарцев в интернете выросли вдвое

5 декабря 2017 13:25
38
Траты самарцев в интернете выросли вдвое В среднем за раз жители Самары тратят в интернете 997 рублей.
В среднем за раз жители Самары тратят в интернете 997 рублей.

Расходы жителей Самары в интернете выросли более чем в 2 раза, число онлайн-платежей — в 1,5 раза. Горожане стали чаще покупать в интернет-магазинах, платить со смартфонов, в том числе бесконтактно, подключать автоплатежи и использовать виртуальные карты. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив онлайн-платежи самарцев на сайте и в мобильных приложениях сервиса, с банковских карт Яндекс.Денег и через Яндекс.Кассу. Учитывались данные за январь-ноябрь 2017 и 2016 годов.

В среднем за раз жители Самары тратят в интернете 997 рублей. За год этот показатель увеличился в 1,4 раза. Самые большие средние платежи в городе — за авиабилеты, по кредитам и квитанциям: 6096 рублей, 3551 рубль и 2206 рублей соответственно.

Горожане стали больше платить через интернет в пользу государства. Так, средний платёж по налогам за год вырос в 1,7 раза (до 1367 рублей), за госуслуги — в 1,2 раза (до 642 рублей), за ЖКУ — в 1,1 раза (до 1345 рублей).

Средний чек самарцев за билеты в кино, музеи, театры и на концерты — 1574 рубля, за онлайн-игры — 483 рубля, за книги — 304 рубля. Развлекаясь, люди не забывают помогать другим: на благотворительность они переводят в среднем за раз 588 рублей. За год эта сумма увеличилась в 1,6 раза, сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

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Комментарии



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