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Торжественный запуск нового оборудования состоялся на ООО «Самарский Стройфарфор»
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Торжественный запуск нового оборудования состоялся на ООО «Самарский Стройфарфор»

30 августа 2018 19:08
85
Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».
В четверг, 30 августа 2018 года, на ООО «Самарский Стройфарфор» состоялся торжественный запуск оборудования, установленного в рамках двух реализованных проектов с привлечением заемных средств от Фонда развития промышленности. Проекты «Производство керамической сантехники» и «Широкоформатные керамогранитные плиты» направлены на модернизацию и развитие производства.

В мероприятии принял участие врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он вручил коллективу «Стройфарфора» поздравительный адрес от главы региона Дмитрия Азарова. В поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня ООО «Самарский Стройфарфор» ‒ динамично развивающееся современное предприятие, которое вносит достойный вклад в социально-
экономическое развитие Самарской области. Благодаря эффективному внедрению новейших технологий, модернизации оборудования и всего производственного процесса завод выпускает уникальную продукцию, востребованную не только в России, но и в странах ближнего
зарубежья».

Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре». В рамках торжественной церемонии состоялось награждение ценными призами лучших сотрудников, а также их детей, продемонстрировавших свои навыки в различных конкурсах. Таким образом предприятие поддерживает традицию, уделяя большое внимание преемственности поколений, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   regionsamara.ru
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Комментарии



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