Торжественный запуск нового оборудования состоялся на ООО «Самарский Стройфарфор»

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В мероприятии принял участие врио министра строительства Самарской области Александр Баландин. Он вручил коллективу «Стройфарфора» поздравительный адрес от главы региона Дмитрия Азарова. В поздравлении, в частности, говорится: «Сегодня ООО «Самарский Стройфарфор» ‒ динамично развивающееся современное предприятие, которое вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Благодаря эффективному внедрению новейших технологий, модернизации оборудования и всего производственного процесса завод выпускает уникальную продукцию, востребованную не только в России, но и в странах ближнегозарубежья».Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре». В рамках торжественной церемонии состоялось награждение ценными призами лучших сотрудников, а также их детей, продемонстрировавших свои навыки в различных конкурсах. Таким образом предприятие поддерживает традицию, уделяя большое внимание преемственности поколений, передает пресс-служба облправительства.Фото: regionsamara.ru