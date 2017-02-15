«Тольяттиазот» в 2016 году нарастил производство аммиака
15 февраля 2017 09:37
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Комбинат смог на 5% уменьшить коэффициент расхода природного газа — с 1,28 до 1,22. Как сообщает пресс-служба предприятия, такого снижения удалось добиться благодаря программе модернизации комбината, в ходе которой за два последних года на заводе провели комплексный ремонт 2,3,4 и 6-го агрегатов производства аммиака. Также на предприятии идет плановый капитальный ремонт агрегата №5. В результате его эффективность вырастет, что позволит и дальше снижать коэффициент расхода газа. По причине плановой остановки в 4-м квартале 2016 г одного из двух своих агрегатов ТоАЗ выпустил 552,2 тыс. тонн карбамида (в 2015 году этот показатель достиг отметки в 595,0 тыс. тонн).
«Несмотря на сложную ситуацию на рынке минеральных удобрений, в 2016 г. предприятие продолжало демонстрировать высокие производственные результаты, — заявил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов. — В наступившем году мы продолжим техническое перевооружение, работу над повышением эффективности, а также войдем в крупный инвестпроект: строительство 3-го агрегата карбамида. Вся эта работа позволит ТоАЗу и дальше сохранять лидерские позиции и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке».
Что касается инвестиций, то предприятие намерено вложить в развитие своих мощностей 80 млрд рублей до 2021 года. Об этом стало известно корреспонденту regnum.ru на выездном заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской области, которое провели на «Тольяттиазоте».
В настоящее время на ТоАЗе продолжается модернизация агрегатов аммиака. Кроме запланированного на будущий год строительства 3-го агрегата карбамида, в инвестпрограмму входит и возведение новейшего перегрузочного комплекса мощностью 5 млн тонн в год в порту Тамань в Краснодарском крае. Его грузооборот по аммиаку достигнет 3 млн тонн в год, а по карбамиду — 2 млн тонн.
Как рассказал директор по экономике и финансам ЗАО «Тольяттиазот» Николай Неплюев, в данный момент предприятие активно привлекает дополнительные источники финансирования для ключевых проектов. Ранее пресс-служба сообщала, что на ТОАЗе планируют строить перевалочный комплекс без привлечения бюджетных средств.
На заседании обсудили и задачу по повышению пропускной способности железнодорожного узла «Жигулевское море». В 2016 году рост простоя вагонов на станции увеличился в два раза по отношению 2014 года. Из-за роста объемов грузоперевозок ТоАЗа и того, что другие предприятия города активно пользуются станцией «Химзаводская», специалисты ТоАЗа предложили разработать комплексную программу развития узла.
«Нашему вниманию были представлены стратегические инвестиционные проекты, которые позволят создать новые рабочие места, модернизировать производство, а также увеличить налоговые отчисления как в бюджет Самарской области, так и в бюджет РФ, — подвела итоги совещания заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Светлана Бескоровайная.
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