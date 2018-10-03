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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

"Термос" и "холодильник". УАЗ представил две новые версии модели "Профи"

3 октября 2018 23:53
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Так называемый термос выйдет для покупателей в 920 тысяч рублей, а холодильник обойдётся как минимум в миллион.
Ульяновский автозавод объявил о продажах двух новых моделей лёгкого грузовика "Профи". Речь идёт об изотермическом фургоне, так называемом термосе, и авторефрижераторе (холодильнике), передает life.ru.

Цена изотермического фургона стартует с 920 тысяч рублей, а холодильник выйдет дороже. Его стоимость начинается с одного миллиона рублей. Отмечается, что каждую из моделей можно выполнить под заказ.

Фургон авторефрижератора выполнен из сэндвич-панелей, а внутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Внутри установлена холодильная установка "Элинж С2Т". В этом фургоне можно перевозить скоропортящиеся и замороженные продукты, а также медпрепараты.

Что касается изотермического фургона, то он необходим для перевозки товаров, чувствительных к перепадам температуры.

Добавим, что в общей сложности модель "Профи" предлагается более чем в 70 модификациях.



Фото: Автостат/ life.ru
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Комментарии



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