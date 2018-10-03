"Термос" и "холодильник". УАЗ представил две новые версии модели "Профи"

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Цена изотермического фургона стартует с 920 тысяч рублей, а холодильник выйдет дороже. Его стоимость начинается с одного миллиона рублей. Отмечается, что каждую из моделей можно выполнить под заказ.Фургон авторефрижератора выполнен из сэндвич-панелей, а внутри оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Внутри установлена холодильная установка "Элинж С2Т". В этом фургоне можно перевозить скоропортящиеся и замороженные продукты, а также медпрепараты.Что касается изотермического фургона, то он необходим для перевозки товаров, чувствительных к перепадам температуры.Добавим, что в общей сложности модель "Профи" предлагается более чем в 70 модификациях.Фото: Автостат/ life.ru