Теплант увеличил выпуск минваты
30 октября 2018 18:41
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В сентябре одно из крупнейших предприятий стройматериалов в Самарской области – АО «Теплант» заявило о планах увеличения объемов выпуска минеральной ваты. Предприятие имеет две линии по производству утеплителя (общая мощность до 60 тыс. тонн ваты в год), обе расположены на основной площадке компании в Куйбышевском районе Самаре. Два года назад одна из линий была остановлена. Решение, по словам руководства предприятия, было продиктовано сложившейся экономической ситуацией.
Производство минеральной ваты является не единственным направлением работы компании. Теплант специализируется на выпуске сэндвич-панелей. Помимо минераловатного производства (МВП) в составе предприятия три линии по выпуску панелей и линия окраски металла. Минеральную вату главным образом используют в качестве «начинки» для сэндвич-панелей. С запуском второй линии МВП Теплант планирует увеличить выпуск товарной ваты, как отдельного продукта. Утеплитель реализуется под брендом VattaRUS.
«В этом году на строительном рынке России возник дефицит минеральной ваты. Это, в том числе следствие увеличения потребления базальтовой теплоизоляции в Европе после принятия «Директивы-2020». Программа предполагает переход на пассивные (энергосберегающие) дома. Многие производители перестроились на экспорт, а на внутреннем рынке стала очевидна нехватка качественной минеральной ваты. В этой ситуации мы приняли решение о запуске второй линии МВП», - поясняет Олег Корчагин, коммерческий директор АО «Теплант».
Технический запуск производства состоялся в середине сентября, а в октябре компания приступила к выпуску товарной ваты.
«Наши ожидания оправдались: фактически сразу после запуска мы вышли на плановые показатели как по объемам производства, так и по качеству продукции. Сейчас средняя эффективная производительность линии даже выше паспортных показателей - примерно на 10%.Точность изготовления, геометрия и технические характеристики минеральной плиты не вызывают нареканий», - отметил Николай Рассадин, технический директор АО «Теплант».
Таким образом, предприятие планирует удовлетворить свои потребности в утеплителе – производство ваты для сэндвич-панелей, и насытить рынок товарной ватой. Как стало известно НИА «Самара», Теплант также поставляет минеральную вату другим производителям сэндвич-панелей.
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