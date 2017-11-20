Цены на бензин в следующем году могут превысить 50 рублей за литр
20 ноября 2017 11:59
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Дороже всего, по прогнозам специалистов, обойдется бензин марки АИ-95 – его стоимость в следующем году составит больше 53 рублей. Всего на 20 копеек дешевле обойдется литр дизельного топлива, а АИ-92 будет стоить около 52 рублей.
В том, что бензин будет дорожать, сомнений нет почти ни у кого – с Нового года почти на 11 процентов вырастет ставка акциза. Второй этап ее повышения запланирован на 1 июля следующего года. Акцизы на дизельное топливо тоже пойдут вверх. Соответствующие поправки во втором чтении Госдума приняла на минувшей неделе.
Представители ФАС уверяют, что рост цен на топливо в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции, сообщает "Эхо Москвы".
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