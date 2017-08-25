Центр имени Хруничева перейдет от производства «Протона-М» к выпуску ракет-носителей «Ангара»

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​«Предприятие является в своей совокупности одновременно значимым, стратегически важным с учетом того, что на данном предприятии завершается, по большому счету, в ближайшей перспективе производство ракет-носителей «Протон-М» и начинается производство серии ракет «Ангара-А5» и ее модернизированной версии «Ангара-А5М», — отметил он.Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2021 году должен состояться первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Рогозин подчеркнул, что к этому времени необходимо будет завершить там все строительные работы, поставить на космодром технологическое оборудование, провести его монтаж и необходимые испытания.«Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой с тем, чтобы к концу 2021 года она смогла взлететь с Восточного», — заключил зампред правительства.Строительство стартового стола на космодроме Восточный для запуска «Ангары» должно начаться в 2017 году, заявил корреспонденту РБК в конце мая замглавы Минобороны России Тимур Иванов. Стоимость комплекса оценивается в 58 млрд руб.«Ангара» — семейство ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, которое было создано для замены ракет старого поколения «Рокот» и «Протон-М». Новые ракеты используют менее экологически вредные компоненты топлива. Всего было произведено два запуска ракет семейства «Ангара», они проходили на космодроме Плесецк в 2014 году.​