ТОАЗ как дойная корова

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В Тольятти продолжается рассмотрение в суде резонансного дела о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших в мире производителей аммиака. Подсудимыми являются. Все они скрываются за границей. В рамках процесса, который начался в феврале текущего года, уже были оглашены материалы уголовного дела, а также допрошены потерпевшие.Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров. Факт аффилированности между ТОАЗом и Nitrochem был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2009-2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.Также подсудимых подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров. Кроме того, выяснилось, что руководство ТОАЗа продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самому себе.Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора. В рамках процесса миноритарными акционерами предъявлены гражданские иски. Компания «Уралхим» требует 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самому ТОАЗу. Кроме того, 2,78 млрд руб. требует другой миноритарий – Евгений Седыкин, который также был признан потерпевшим по уголовному делу.С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия, а целая армия дорогостоящих адвокатов, нанятых группой Махлая – Циви, все это время безуспешно пыталась тянуть время и сбить суд с толку игрой на публику и разными экстравагантными выходками – реплики с места, нелепые ходатайства вроде отвода прокурора из-за совпадения позиций обвинения и потерпевших (!), срыв оглашения материалов и так далее. Но на судью демарши защитников не произвели впечатления. Некоторые особо активные даже получили предупреждения, что будут лишены права голоса, если продолжат вести себя в зале неподобающим образом.Интересно, что хотя дело ТОАЗа тянется с конца 2012 года, вывод прибыли и активов с химкомбината не прекратился и по сей день. Хотя участникам группы Махлая – Циви и приходится изобретать для этого все более изощренные способы взамен уже раскрытых правоохранительными органами. Например, уже после возбуждения уголовного дела о мошенничестве совет директоров ТОАЗа стал получать поистине гигантскую зарплату. В 2015 году его сумма составила свыше 1,5 млрд руб. на пять членов совета. Для сравнения, семеро членов совета директоров ПАО «Акрон» (агрохимической компании, в несколько раз превышающей ТОАЗ по объемам производства) заработали всего 137,5 млн руб. на всех за тот же год.Недавно на сайте Арбитражного суда Самарской области появились новые дела по заявлениям Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам о взыскании с ТОАЗа 900 млн руб. обязательных платежей и санкций. Исходя из суммы претензий, можно посчитать, что из-под налогообложения было выведено еще около 4,5 млрд руб. вдобавок к 86 млрд, уголовное дело о которых сейчас рассматривается в Комсомольском суде Тольятти. Поскольку завод ранее уже обязали в судебном порядке выплатить более 1,6 млрд руб. налогов вместе со штрафами и пенями за 2009-2011 гг., новые претензии, очевидно, касаются более поздних периодов работы завода и еще раз свидетельствуют о том, что и после 2011 г. финансовые нарушения на ТОАЗе не прекратились.Весной текущего года ТОАЗ сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет. По условиям кредитного соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2% годовых. Гарантом выступит швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). Как утверждают представители ТОАЗа, средства должны пойти на строительство третьего агрегата карбамида.Казалось бы, что здесь такого? Но странности налицо: в очередной раз нигде не размещено решение совета директоров завода об одобрении сделки, которая по балансу явно является крупной. Ведь 200 млн евро – это, по нынешним ценам, стоимость всего завода. Похоже, что совет директоров эту сделку не одобрял и даже не рассматривал. Из документов можно понять, что финансирование предоставляется под залог продукции предприятия, то есть в ближайшие девять лет ТОАЗ будет работать на выплату по кредиту. В свою очередь, связанные с подсудимыми руководители завода подробности сделки тщательно скрывают. Очевидно, Махлаи и Циви понимают, что криминально-офшорная эпоха на ТОАЗе закончится вместе с процессом по их делу, и напоследок стараются вывести за рубеж и поделить все, что можно, оставив под вывеской ПАО «Тольяттиазот» только полуразвалившееся оборудование, ржавые трубы и долги.Впрочем, в суде раскрываются новые и новые подробности работы преступной группы на заводе, которые в будущем могут послужить основанием для возбуждения новых уголовных дел в связи с преступлениями Махлаев и Циви. Будем надеяться, что принципиальность и профессионализм правоохранительных и судебных органов прекратит беззаконие на заводе, а все похищенные деньги и активы будут успешно возвращены.