ТОАЗ как дойная корова
16 августа 2018 14:44
117
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров. Факт аффилированности между ТОАЗом и Nitrochem был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2009-2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.
Также подсудимых подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров. Кроме того, выяснилось, что руководство ТОАЗа продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самому себе.
Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора. В рамках процесса миноритарными акционерами предъявлены гражданские иски. Компания «Уралхим» требует 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самому ТОАЗу. Кроме того, 2,78 млрд руб. требует другой миноритарий – Евгений Седыкин, который также был признан потерпевшим по уголовному делу.
С начала текущего года состоялось несколько судебных заседаний, в ходе которых были представлены подробные схемы вывода прибыли с предприятия, а целая армия дорогостоящих адвокатов, нанятых группой Махлая – Циви, все это время безуспешно пыталась тянуть время и сбить суд с толку игрой на публику и разными экстравагантными выходками – реплики с места, нелепые ходатайства вроде отвода прокурора из-за совпадения позиций обвинения и потерпевших (!), срыв оглашения материалов и так далее. Но на судью демарши защитников не произвели впечатления. Некоторые особо активные даже получили предупреждения, что будут лишены права голоса, если продолжат вести себя в зале неподобающим образом.
Интересно, что хотя дело ТОАЗа тянется с конца 2012 года, вывод прибыли и активов с химкомбината не прекратился и по сей день. Хотя участникам группы Махлая – Циви и приходится изобретать для этого все более изощренные способы взамен уже раскрытых правоохранительными органами. Например, уже после возбуждения уголовного дела о мошенничестве совет директоров ТОАЗа стал получать поистине гигантскую зарплату. В 2015 году его сумма составила свыше 1,5 млрд руб. на пять членов совета. Для сравнения, семеро членов совета директоров ПАО «Акрон» (агрохимической компании, в несколько раз превышающей ТОАЗ по объемам производства) заработали всего 137,5 млн руб. на всех за тот же год.
Недавно на сайте Арбитражного суда Самарской области появились новые дела по заявлениям Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам о взыскании с ТОАЗа 900 млн руб. обязательных платежей и санкций. Исходя из суммы претензий, можно посчитать, что из-под налогообложения было выведено еще около 4,5 млрд руб. вдобавок к 86 млрд, уголовное дело о которых сейчас рассматривается в Комсомольском суде Тольятти. Поскольку завод ранее уже обязали в судебном порядке выплатить более 1,6 млрд руб. налогов вместе со штрафами и пенями за 2009-2011 гг., новые претензии, очевидно, касаются более поздних периодов работы завода и еще раз свидетельствуют о том, что и после 2011 г. финансовые нарушения на ТОАЗе не прекратились.
Весной текущего года ТОАЗ сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет. По условиям кредитного соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода, по ставке около 2% годовых. Гарантом выступит швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV). Как утверждают представители ТОАЗа, средства должны пойти на строительство третьего агрегата карбамида.
Казалось бы, что здесь такого? Но странности налицо: в очередной раз нигде не размещено решение совета директоров завода об одобрении сделки, которая по балансу явно является крупной. Ведь 200 млн евро – это, по нынешним ценам, стоимость всего завода. Похоже, что совет директоров эту сделку не одобрял и даже не рассматривал. Из документов можно понять, что финансирование предоставляется под залог продукции предприятия, то есть в ближайшие девять лет ТОАЗ будет работать на выплату по кредиту. В свою очередь, связанные с подсудимыми руководители завода подробности сделки тщательно скрывают. Очевидно, Махлаи и Циви понимают, что криминально-офшорная эпоха на ТОАЗе закончится вместе с процессом по их делу, и напоследок стараются вывести за рубеж и поделить все, что можно, оставив под вывеской ПАО «Тольяттиазот» только полуразвалившееся оборудование, ржавые трубы и долги.
Впрочем, в суде раскрываются новые и новые подробности работы преступной группы на заводе, которые в будущем могут послужить основанием для возбуждения новых уголовных дел в связи с преступлениями Махлаев и Циви. Будем надеяться, что принципиальность и профессионализм правоохранительных и судебных органов прекратит беззаконие на заводе, а все похищенные деньги и активы будут успешно возвращены.
TLTgorod
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
16 августа 2018 14:44
В Тольятти продолжается рассмотрение в суде резонансного дела о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших в мире производителей... Экономика региона
117
16 августа 2018 11:17
Они обсудили важнейшие вопросы, которые касаются социально-экономического развития отдельных территорий, городов и всего региона в целом. Экономика региона
136
16 августа 2018 10:36
Мероприятие проходит в рамках разработки единой стратегии развития Самарской области. Экономика региона
138
Финансы и Банки
16 августа 2018 19:39
У каждого может случиться ситуация, когда срочно требуется значительная сумма денег. И в том случае, если не у кого ее одолжить, вы можете воспользоваться... Финансы и Банки
13
16 августа 2018 15:18
Монета выпущена в рамках серии "Выдающиеся личности России". Её тираж составляет три тысячи штук. Финансы и Банки
105
16 августа 2018 12:48
Ипотечные кредиты показывают стабильный рост. Финансы и Банки
136
Строительство
16 августа 2018 19:45
Строительная компания «Унистрой» является надежным застройщиком, который уже зарекомендовал себя на российском рынке жилой недвижимости. Строительство
12
15 августа 2018 17:50
По отношению к июлю прошлого, 2017 года, динамика рассматриваемого показателя также носит положительный характер и составляет 5 276 рублей или 11,65%. Строительство
242
14 августа 2018 14:37
Участок находится в исторической части города, поэтому высотность застройки не должна превышать 12 м. Строительство
204
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
526
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1754
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1726
Бизнес
16 августа 2018 19:11
Бизнес
26
15 августа 2018 20:30
Пока производство на Самарском подшипниковом заводе Александра Швидака и Вадима Егиазарова оказалось на грани полной остановки, под угрозу попали и другие их... Бизнес
259
13 августа 2018 23:04
Выпускников вузов не хватает, качество обучения не отвечает требованиям авиации. «Разбирать и собирать «кукурузник» больше не требуется», —... Бизнес
470
Новости компаний
15 августа 2018 23:59
Предположительный срок выхода системы на рынок — где-то в промежутке между 2022 и 2025 годами. Поддержка AR может сделать Apple Car одним из безусловных лидеров рынка. Новости компаний
385
15 августа 2018 23:38
Кроме того, осенью турфирмы повысят цены на путёвки по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Новости компаний
472
15 августа 2018 09:41
Технические характеристики обновленных версий автомобиля до сих пор неизвестны. Новости компаний
268
11 августа 2018 17:37
Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss. Новости компаний
401
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
423
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
325
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
341
Транспорт
16 августа 2018 16:32
Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Транспорт
85
16 августа 2018 14:49
Работа автобуса, соединяющего Куйбышевский район с центром города, вызывает нарекания со стороны пассажиров. Транспорт
171
16 августа 2018 11:22
В настоящее время 11 пар двухэтажных поездов курсируют по 8 маршрутам, включая Самару. Транспорт
137
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
488
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1028
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
791
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1410
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1191
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1223
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
592
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
420
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1790
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1796
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3446
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2560
Мероприятия