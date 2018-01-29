Сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет может быть создан в России за семь-восемь лет, заявили в Минпромторге

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«По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца вместимостью до 50 мест промышленности может потребоваться около семи-восьми лет», — сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации имеется необходимый «научно-технический задел».По оценке собеседника агентства, только в России может быть продано 20–30 сверхзвуковых бизнес-джетов стоимостью $100–120 млн каждый.«Экспортный потенциал самолета также может быть значительным», — заявили в Минпромторге.В середине ноября 2017 года заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерий Солозобов рассказал, что компания регулярно получает от иностранных миллиардеров запросы на создание личного сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, но просьбы отклоняются, в том числе в связи с секретностью боевых самолетов.В январе 2018 года идею создания гражданской версии Ту-160 поддержал президент России Владимир Путин, отметив, что сверхзвуковой пассажирский самолет могли бы использовать «крупные компании».«Надо подумать над гражданской версией подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, уверен, что [она] будет востребована», — заявил Путин в беседе с работниками Казанского авиационного завода имени Горбунова, где выпускают ракетоносцы Ту-160М.В настоящее время ни одна авиакомпания в мире не выпускает сверхзвуковые бизнес-джеты (SSBJ, Supersonic Business Jet), однако разработки самолетов, способных доставить, например, главу компании из Европы в США и обратно в течение одного рабочего дня, ведутся. Свои концепты подобных машин представляли, в частности, Spike Aerospace, Aerion Corporation и Supersonic Aerospace International.В 1999 году на авиасалоне в Ле-Бурже российским ОКБ Сухого был представлен проект сверхзвукового бизнес-джета С-21, однако найти инвесторов тогда не удалось, и проект был закрыт. Схожая судьба постигла и туполевский проект SSBJ Ту-444.РБК в пресс-службе ОАК подтвердили, что компания сейчас ведет работу над несколькими перспективными проектами, среди них есть и сверхзвуковой пассажирский самолет, в котором могут быть использованы наработки и технологии из Ту-160.Как рассказал РБК главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, как технически, так и финансово России такой проект сегодня не по плечу и ожидать такого лайнера не стоит «в ближайшие десятилетия».