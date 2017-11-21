Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре в ДТП за один день погибли два пешехода Один из водителей покинул место аварии, но его разыскали.
В Самаре в ДТП за один день погибли два пешехода
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выбрал себе нового советника Должность заняла бывший руководитель регионального Госфинконтроля Ольга Михеева.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выбрал себе нового советника
На ул. Стара-Загора в Самаре ВАЗ 2105 врезался в иномарку Ниссан Пострадал водитель отечественной легковушки.
На ул. Стара-Загора в Самаре ВАЗ 2105 врезался в иномарку Ниссан
Машина с умершим за рулем водителем в Саратовской области сбила женщину и врезалась в дом Устанавливают обстоятельства трагедии.
Машина с умершим за рулем водителем в Саратовской области сбила женщину и врезалась в дом
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре» Стороны могут обжаловать решение в течение месяца.
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре»
В Самаре собираются отремонтировать Центральный телеграф за почти 38 млн рублей В настоящее время идет поиск подрядчика.
В Самаре собираются отремонтировать Центральный телеграф за почти 38 млн рублей
Сможет ли бизнес обновлять свой автопарк после реформы лизинга? Российский автопром начал «вставать с колен», но положительные изменения грозят оборваться.
Сможет ли бизнес обновлять свой автопарк после реформы лизинга?
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов.
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек
сегодня  Вторник, 21 ноября, 13:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 59.27
-0.36
EUR 69.67
-0.69
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре»

21 ноября 2017 13:18
56
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре» Стороны могут обжаловать решение в течение месяца.
Стороны могут обжаловать решение в течение месяца.

Арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию «Газпрома» и властей Самарской области по поводу решения ФАС, которая ранее признала виновными правительство Самарской области во главе с экс-губернатором Николаем Меркушкиным и «Газпром» в газовом сговоре.
«Суд постановил отказать в удовлетворении требований губернатора Самарской области, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Стороны могут обжаловать решение в течение месяца», – говорится в заявлении суда.

«ФедералПресс» напоминает, что в январе Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении тогда еще губернатора Самарской области Николая Меркушкина, регионального минэнерго и сотрудников ПАО «Газпром» в связи с подозрениями в газовом сговоре.
В антимонопольное ведомство обратилась «Средневолжская газовая компания». В материалах дела отмечалось, что с 2010 года реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».

В 2011 году губернатор Самарской области совместно с «дочкой» «Газпрома» без согласования с «СВГК» утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона, что могло привести к уходу компании с рынка.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
21 ноября 2017  13:18
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре» Стороны могут обжаловать решение в течение месяца.
Суд признал виновным экс-правительство Самарской области в «газовом сговоре»
Стороны могут обжаловать решение в течение месяца. Экономика региона
55
21 ноября 2017  09:18
Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры Наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки.
Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры
Наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки. Экономика региона
298
20 ноября 2017  19:09
Элитная недвижимость - Fellini
Элитная недвижимость - Fellini
 Финансовое благополучие всегда подчеркнет жилье премиум-класса. Это - прекрасный вариант для вложения инвестиций.  Экономика региона
38
Весь список
Финансы и Банки
21 ноября 2017  12:51
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов.
Число пользователей удаленных каналов в Поволжье превысило 17 млн человек
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов. Финансы и Банки
99
20 ноября 2017  21:44
За пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.
Больше половины россиян признались в наличии непогашенных кредитов
За пять лет этот показатель вырос более чем вдвое.  Финансы и Банки
274
17 ноября 2017  14:35
В семинаре приняли участие более 60 пенсионеров в возрасте от 56 до 86 лет.
Сотрудники Сбербанка рассказали саратовским пенсионерам о финансовой безопасности
 В семинаре приняли участие более 60 пенсионеров в возрасте от 56 до 86 лет.  Финансы и Банки
258
Весь список
Строительство
17 ноября 2017  14:02
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили.
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
270
14 ноября 2017  17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.
Около «Ладьи» разрешили построить высотный ЖК "Парус"
Строительство нового ЖК начнётся в декабре.  Строительство
353
8 ноября 2017  12:51
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров
Рядом со стадионом «Самара Арена» появится вертолетный центр
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
397
Весь список

Новости

Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
08.11.2017
Кварцевый искусственный камень
 Искусственный  кварцевый камень  состоит из природного кварца, соединенного...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
935
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
914
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1959
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
105
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
109
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
88
Весь список


Новости компаний
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
633
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
266
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
199
9 ноября 2017  20:57
Один из самых ценных ресурсов в мире
Один из самых ценных ресурсов в мире
 В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
119
Весь список
IT и Коммуникации
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
84
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
135
9 октября 2017  16:57
Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
 В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника?  IT и Коммуникации
859
Весь список
Транспорт
21 ноября 2017  10:08
На Московском шоссе в Самаре хотят внедрить АСУДД Это автоматизированная система управления дорожным движением
На Московском шоссе в Самаре хотят внедрить АСУДД
Это автоматизированная система управления дорожным движением. Транспорт
158
20 ноября 2017  19:06
Железнодорожные перевозки грузов - преимущества
Железнодорожные перевозки грузов - преимущества
 В условиях современного ритма жизни, возрастает потребность в грузоперевозках на дальние расстояния. Кто-то переезжает, другие нуждаются в подобной услуге... Транспорт
43
20 ноября 2017  12:03
В Самаре на время ЧМ-2018 выделят полосы для общественного транспорта Они появятся на трёх магистралях города.
В Самаре на время ЧМ-2018 выделят полосы для общественного транспорта
Они появятся на трёх магистралях города. Транспорт
283
17 ноября 2017  13:55
ФАС нашла места в плацкарте, которые стоят дороже авиабилетов Для улучшения ситуации ФАС порекомендовала обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество услуг.
ФАС нашла места в плацкарте, которые стоят дороже авиабилетов
Для улучшения ситуации ФАС порекомендовала обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество услуг. Транспорт
537
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4599
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1631
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8526
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2368
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9538
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2767
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
630
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1361
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1719
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1608
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1339
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2968
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится видеоконференция «Имею право знать: права и обязанности обучающихся»
В парке Горького в Самаре состоится открытие футбольной площадки
В Большеглушицком реабилитационном центре презентуют новое стационарное отделение «Вместе с мамой»
Весь список
Популярное
за сегодня

Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет

563

В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»

391

Чаще всего в Самаре в аренду сдают однокомнатные квартиры

297
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2644

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2268

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2081
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда