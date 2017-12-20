Структура Юрия Ковальчука купила крымский завод «Новый Свет»
20 декабря 2017 23:37
262
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым подвело итоги торгов по продаже 100% акций АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», одного из старейших винодельческих предприятий Крыма. Победителем признана компания «Южный проект», стопроцентная «дочка» банка «Россия» (создана незадолго до торгов, 23 ноября 2017 года, согласно данным «СПАРК-Интерфакс»). Цена составила 1,5 млрд руб., что всего на 40 млн руб. выше уровня стартовой. Вместе с акциями предприятия в сделку вошли девять земельных участков общей площадью более 93,5 тыс. кв. м с расположенными на них зданиями площадью почти 60 тыс. кв. м.
«Привлечение частных инвестиций позволит провести техническое перевооружение, освоить новые технологии, обеспечить рост объемов производства и продаж, увеличить объем налоговых поступлений и отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды», — прокомментировал РБК результаты торгов представитель пресс-службы министерства. Продажа «Нового Света» стала первой крупной сделкой по реализации бывшего госимущества Украины: до этого правительство региона выставляло на продажу преимущественно объекты незавершенного строительства и доли во владении местными пансионатами и компаниями стоимостью не более 6,3 млн руб.
На момент публикации на запрос РБК в пресс-службе банка «Россия» не ответили. Кроме «Южного проекта» в торгах принимало участие московское микропредприятие ООО «Воом-Вох Инвест» со штатной численностью персонала, по данным «СПАРК-Интерфакс», до пяти человек.
Как рассказал РБК главный редактор гида «Русские вина» Александр Ставцев, структура банка «Россия» также стала владельцем значительных запасов шампанского «Нового Света». По его оценкам, в настоящее время в хранилищах предприятия может находиться как минимум 3 млн бутылок шампанского, в том числе выдержанного коллекционного.
Чем знаменит «Новый Свет»
Завод «Новый Свет» был основан в 1878 году основоположником российского виноделия князем Львом Голицыным. В 1880-х он стал первым виноделом, получившим право использовать герб Российской империи на этикетке, а в 1896 году игристое вино под маркой «Коронационное» подавали на коронации императора Николая II. В 1900-м вино «Нового Света» получило Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Как сообщили РБК в министерстве имущества Крыма, в настоящее время предприятие производит порядка 1,5 млн бутылок классического шампанского в год. Выручка АО за девять месяцев 2017 года, согласно отчетности компании, составила 316,766 млн руб. (за девять месяцев 2016 года — 331,649 млн руб.). Завод выпускает примерно 20 марок шампанских и игристых вин под торговыми марками «Новый Свет», «Российское шампанское», «Красное игристое».
Инвестиции в санкции
В марте 2014 года, после присоединения Крыма к России, «Новый Свет», до этого находившийся в госсобственности Украины, был национализирован и перешел на баланс минсельхоза республики. Именно коллекционным вином «Нового Света» (в бутылках с георгиевскими ленточками на горлышках) в Кремле отмечали появление нового федерального субъекта.
В июле 2014 года «Новый Свет» вместе с другими крымскими предприятиями (Азовский ликеро-водочный завод, «Массандра», «Магарач» и др.) были включен в санкционный список Евросоюза, и это закрыло для них доступ на европейский рынок. Чтобы «компенсировать негативные последствия санкций ЕС, а российскому виноделию в целом получить дополнительный импульс развития», крымские виноделы даже обращались к Владимиру Путину с предложением ограничить импорт европейских вин, но поддержки не получили. В начале декабря крымские виноделы предложили уже Дмитрию Медведеву другой способ поддержки — введение 30-процентной квоты на полках российских магазинов под отечественное вино. Рассмотреть это предложение, как писал РБК, поручено федеральному Минсельхозу.
После введения санкций в России продается не менее 95% всех производимых крымских вин, отмечает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Оставшиеся 5% приходится на Украину, но в реальности речь может идти о поставках на территории ДНР и ЛНР, добавляет он. Как отмечает гендиректор винодельни Alma Valley Андрей Григорьев, сейчас крымским винам путь на европейский рынок закрыт, но есть возможность выхода на азиатский рынок. Его компания третий год активно представляет свою продукцию на крупнейших выставке и конкурсе в Гонконге, рассказывает Григорьев, однако добавляет, что о продажах пока говорить рано.
По прогнозу Дробиза, программа импортозамещения в винной отрасли заработает не ранее 2030 года, поскольку, несмотря на ежегодное увеличение площадей собственных виноградников на 4 тыс. га, в России по-прежнему недостаток собственных виноматериалов. По оценкам эксперта, по итогам 2017 года доля российского вина на рынке составит 60%, импортного — 40%. По данным Федеральной таможенной службы России, за десять месяцев 2017 года в Россию было импортировано 350 млн л вина и шампанского на $755 млн.
Стабильного интереса к российским винам у потребителей нет. Как поясняли РБК российские ретейлеры, потребители считают цену на отечественную продукцию завышенной и делают выбор в пользу импортной продукции, которая зачастую выигрывает по соотношению цена/качество. «У потребителя должен быть выбор: когда на полке есть качественное российское вино, его можно сравнить с качественным европейским и убедиться, что российское не хуже, — возражает Григорьев. — Это здоровая конкуренция, и не нужно ей препятствовать. Что касается объема производства [российского вина] — да, пока еще он недостаточный даже при текущей ситуации, места для российских вин достаточно».
Ограниченный круг инвесторов
Сразу после перехода бывших украинских винодельческих предприятий на баланс российских структур стало понятно, что сделать их прибыльными и развивать можно в основном за счет привлечения частных инвестиций, рассказывал РБК источник в правительстве республики. «Но с учетом особого — «санкционного» — статуса территории привлечь финансирование можно было только у тех, кто уже находится в санкционном списке, или у тех, кто знал, что скоро в нем окажется», — рассказывает собеседник РБК.
Акционеры банка «Россия» и сама финансовая организация попали в санкционные списки как США, так и ЕС в 2014 году. Тогда же банк скорректировал стратегию своего развития, сделав ставку на работу только внутри России, и открыл первое отделение в Крыму. В 2016 году крымские власти передали под контроль банка аэропорт Симферополя, а в августе 2017-го структуры «России» были привлечены в качестве системного инвестора для работающего в республике Генбанка.
О том, что структуры акционеров банка «Россия» могут претендовать на «Новый Свет», по словам источника РБК в крымском правительстве, впервые заговорили еще весной 2017-го, до официального включения предприятия в список приватизации. «В отличие от «Массандры», которая перешла в федеральное управление (предприятие принадлежит Управделами президента России. — РБК), «Новый Свет» оставался на региональном уровне, и развивать его за счет «местных» сил было проблематично», — говорит собеседник РБК.
Как отмечает Александр Ставцев, «Новый Свет» вел себя на рынке «достаточно вяло» после ухода работавшей гендиректором Янины Павленко (она перешла работать на «Массандру»), предприятием особо никто не занимался, хотя сам бренд известен не хуже «Абрау-Дюрсо», который занимался его дистрибуцией.
Публично об интересе к покупке предприятия заявлял только Дмитрий Пурим, председатель правления ПАО «Совфрахт» (с 2016 года связанные с группой структуры входят в американский санкционный список), хотя в торгах он в итоге не участвовал. Как пояснил РБК сам бизнесмен, решение участвовать в тендере было бы положительным, если бы на базе предприятия «Новый Свет» был бы сформирован имущественный комплекс, включающий виноградники. «Без виноградников предприятие нам неинтересно, так как гарантировать качество продукции сложно, — рассказал Пурим. — Со своей сырьевой базой предприятие могло стоить дороже».
Как утверждает источник РБК в крупной российской алкогольной компании, покупка «Нового Света» может стать началом консолидации винодельческих предприятий региона, цель которой — их комплексное развитие и снижение расходов местного бюджета на это. «Один из возможных сценариев, который обсуждался как минимум на региональном уровне, — это создание некоего единого винного кластера в Крыму за счет объединения нескольких предприятий, находящихся в [федеральной или региональной] госсобственности под единым управлением», — уточнил собеседник РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 декабря 2017 23:37
Это первая с 2014 года крупная сделка по приватизации бывшего госимущества Украины. Экономика региона
260
20 декабря 2017 22:31
К 20 декабря завершена сборка мостовых пролетов между фарватерной аркой и берегом Крыма между 34 морскими опорами, соединив единым дорожным полотном длиной 17 км... Экономика региона
280
20 декабря 2017 13:14
По данным Национального бюро кредитных историй жители страны все чаще покупают автомобили с помощью автокредитования. Экономика региона
180
Финансы и Банки
20 декабря 2017 23:54
Суровым климатом, нехваткой хранилищ и сокращением импорта. Финансы и Банки
261
19 декабря 2017 13:25
Сбербанк делает ставку на искусственный интеллект и нейросети Финансы и Банки
209
19 декабря 2017 10:19
Квартиры доступны для покупки клиентам, которые уже получили одобрение на ипотеку от Сбербанка. Финансы и Банки
274
Строительство
19 декабря 2017 10:43
Из восьми опор шесть возведены, на двух опорах ведется строительство. Строительство
183
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
243
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
257
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1010
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
989
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2043
Бизнес
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
75
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
190
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
188
Новости компаний
20 декабря 2017 22:02
Новый магазин расположился по адресу Ново-Садовая 220 Б. Новости компаний
228
19 декабря 2017 13:09
Цена на “незамерзайку” на сервисах объявлений и автозаправках отличается в 3,5 раза. Новости компаний
238
15 декабря 2017 13:10
Сегодня Самарская ТЭЦ – «Т Плюс Самара» - обеспечивает теплом и электроэнергией больше половины потребителей областного центра. Новости компаний
231
13 декабря 2017 15:34
Компания заказала 100 фур Tesla Semi. Новости компаний
182
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
134
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
165
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
230
Транспорт
20 декабря 2017 19:55Профессиональные исполнители для перевозки крупных и малых грузов в любые города на сайте YouDo
Вы планируете переехать из одной квартиры в другую? Или нужно перевезти вещи из офиса? В любом из этих случаев не обойтись без перевозчиков на своих грузовых... Транспорт
45
20 декабря 2017 10:33
Водители стояли перед новой развязкой на Ракитовском шоссе. Транспорт
214
20 декабря 2017 10:10
Такие меры приняты на время ремонта теплосети. Транспорт
223
19 декабря 2017 13:54
Для проезда по дороге нужно получать пропуск. Транспорт
254
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5643
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2101
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9031
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2727
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10545
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3115
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2645
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1699
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2081
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1976
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3289
Мероприятия