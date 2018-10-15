Строительство моста через Волгу включено Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры
15 октября 2018 18:07
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Напомним, необходимый пакет документов был направлен в Росавтодор 14 августа по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. «Еще в первое посещение Тольятти в статусе главы региона люди меня буквально останавливали на улице и спрашивали, когда начнется строительство моста через Волгу в районе Климовки. На тот момент даже проектной документации не было, объект не был включен в транспортную стратегию РФ, а это ведь колоссальные средства. Понятно, что регион не в состоянии сам профинансировать этот объект. Мы планомерно и последовательно шли к решению этого вопроса», — говорил руководитель области.
Строительство мостового перехода через Волгу стало одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы региона Дмитрия Азарова, которая состоялась 5 сентября текущего года в Москве. Заявка региона на участие в отборе проектов по строительству или реконструкции автомобильных дорог и предоставление субъекту иных межбюджетных трансфертов была одобрена Федеральным дорожным агентством и направлена для дальнейшего рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии при Министерстве транспорта Российской Федерации.
Проект строительства на территории Самарской области новой автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Волгу является составной частью перспективного международного автодорожного маршрута «Европа – Западный Китай».
Строительство моста через Волгу в обход Тольятти имеет важное значение для Самарской области. Появление альтернативного маршрута снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие города Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких значимых для региона объектов, как особая экономическая зона, технопарк «Жигулевская долина», ОАО «АвтоВАЗ».
Проект предусматривает строительство автомобильной дороги общей протяженностью 95 км, в том числе, мостового перехода через реку Волгу – 3,8 км, северного обхода г.о. Тольятти – 38 км.
Проект предлагается реализовать путем заключения концессионного соглашения с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников.
Планируемая общая стоимость проекта составляет 130 млрд рублей, объем финансирования из федерального бюджета – 65 млрд рублей.
Согласно разработанной дорожной карте проекта срок ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2023 года.
В мае 2018 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию строительства мостового перехода (I этап). Стоимость реализации первого этапа проекта в ценах I квартала 2018 года составляет 42 426,359 млн рублей.
В сентябре текущего года проведены конкурсные процедуры по разработке проектной документации на строительство подъездных путей с обходом городского округа Тольятти (II и III этап), передает пресс-служба облправительства.
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