Строители собрали все пролеты автомобильной части Крымского моста и соединили два берега Керченского пролива

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«Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. т протянута над Керченским проливом между 288 опорами. В будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей», — говорится в сообщении.20 декабря были надвинуты последние метры пролетов между морской опорой №254 к фарватерной опоре №253 со стороны Керчи. В сообщении Росавтодора говорится, что этот участок — «один из самых сложных в проекте», так как трасса перехода «делает вираж», огибая мыс Ак Бурун.В итоге к 20 декабря завершена сборка мостовых пролетов между фарватерной аркой и берегом Крыма между 34 морскими опорами, соединив единым дорожным полотном длиной 17 км Керчь и Тамань.В середине декабря фарватерная арка была соединена пролетами с частью автомобильного моста. Тогда же Росавтодор отчитался об асфальтировании половины Крымского моста.Крымский мост строится с 2015 года он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Движение по автомобильному мосту планируется открыть в декабре 2018 года, по железнодорожной — в июне 2019 года. Общая стоимость работ по строительству моста и прилегающей инфраструктуры оценивается в 228,3 млрд руб.Фото: fkutaman.ru