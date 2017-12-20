Строители собрали все пролеты автомобильной части Крымского моста и соединили два берега Керченского пролива
20 декабря 2017 22:31
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«Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. т протянута над Керченским проливом между 288 опорами. В будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей», — говорится в сообщении.
20 декабря были надвинуты последние метры пролетов между морской опорой №254 к фарватерной опоре №253 со стороны Керчи. В сообщении Росавтодора говорится, что этот участок — «один из самых сложных в проекте», так как трасса перехода «делает вираж», огибая мыс Ак Бурун.
В итоге к 20 декабря завершена сборка мостовых пролетов между фарватерной аркой и берегом Крыма между 34 морскими опорами, соединив единым дорожным полотном длиной 17 км Керчь и Тамань.
В середине декабря фарватерная арка была соединена пролетами с частью автомобильного моста. Тогда же Росавтодор отчитался об асфальтировании половины Крымского моста.
Крымский мост строится с 2015 года он состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Движение по автомобильному мосту планируется открыть в декабре 2018 года, по железнодорожной — в июне 2019 года. Общая стоимость работ по строительству моста и прилегающей инфраструктуры оценивается в 228,3 млрд руб.
Фото: fkutaman.ru
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