Статус крупнейшего должника за собой сохранила Мордовия — на 1 января долг превысил 200% от налоговых и неналоговых доходов
15 февраля 2018 23:20
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Мордовия сохраняет статус крупнейшего должника. За прошлый год долговая проблема региона не только не приблизилась к решению, но и усложнилась, отмечается в исследовании НРА. Если по итогам 2016 года долг республики составлял 176% от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, то на 1 января 2018 года он превысил 200%, что является абсолютным рекордом для регионов России.
В двух других проблемных регионах с высокой долговой нагрузкой — Костромская область (111,07%) и Хакасия (122,55%) — впервые в новейшей истории введено «казначейское сопровождение». Это значит, что из-за большого объема накопленных долгов они смогут тратить деньги лишь под контролем Федерального казначейства. «Фактически это означает внедрение внешнего управления региональным бюджетом и госдолгом. В наступившем году данная практика может быть распространена и на другие регионы с высоким госдолгом», — отмечает НРА.
О планах Минфина использовать особый инструмент для регионов, чей долг будет превышать заложенные параметры, стало известно в конце прошлого года. Выступая в декабре в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов предупредил, что регионы, у которых общий объем долговых обязательств по предоставленным бюджетным кредитам с начала года составил свыше 80% доходов их собственных бюджетов, будут переводиться на казначейское сопровождение.
Также с 1 января по инициативе президента была запущена программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Продлится она семь лет, за этот срок из бюджета планируется потратить 55 млрд руб. В первые два года регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга, что, по оценке президента, позволит субъектам «вызволить» 438 млрд руб.
Вместе с тем за 2017 год число регионов, находящихся в «зеленой зоне» (госдолг в размере менее 10% от собственных доходов регионального бюджета), выросло с девяти до одиннадцати. Сейчас ним относятся Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Ленинградская область, Алтайский край, Москва, Тюменская область, а также Севастополь и Сахалинская область (в последних двух регионах государственной задолженности вообще нет).
Совокупный объем госдолга регионов России в прошлом году незначительно снизился (на 1,6%) и составил 2,315 трлн руб., следует из данных Минфина. В структуре совокупного госдолга регионов по состоянию на 1 января 2018 года бюджетные кредиты составляли 43,64% от общего объема. Годом ранее данный показатель был 42,09%, следует из исследования НРА.
«Федеральный центр продолжает политику предоставления регионам дешевых бюджетных кредитов, однако объемы такого финансирования постепенно сокращаются и претендовать на него могут в основном слабые регионы, в то время как сильным приходится искать альтернативные источники долгового финансирования», — пишет агентство.
Что касается банковских кредитов (почти 667 млрд руб. на 1 января), их доля в структуре госдолга регионов продолжает снижаться (с 34,36 до 28,81% в 2017 году). Доля же государственных долговых ценных бумаг, наоборот, растет (с 19,44 до 23,69%). По мнению авторов исследования, данная тенденция свидетельствует о том, что для регионов более привлекательным вариантом становится выпуск облигаций, а не получение банковских кредитов.
«Долговые ценные бумаги регионов России пользуются спросом у инвесторов (большая часть облигаций субъектов РФ торгуются выше номинала), а текущие рыночные условия делают их размещение более выгодным по сравнению с привлечением кредитов от коммерческих банков», — говорится в отчете.
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