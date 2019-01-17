Специалисты ФЦК посетили самарский завод «Авиаагрегат»

106

«Участие в программе позволит повысить производительность труда в рамках развития бережливого производства, опираясь не только на собственные внутренние резервы, но и используя преимущества, которые может дать участие в программе», – отметил гендиректор Авиаагрегата Олег Брындин.Экспертам ФЦК продемонстрировали производство поглощающих аппаратов. Компонент автосцепного устройства применяется в вагоностроении и служит для поглощения основной части энергии удара. Специалисты осмотрели все этапы производства: от механической обработки до сборки изделия.«Здесь работает своя сильная команда, внедряющая принципы бережливого производства. Сегодня увидел много хороших наработок. Тем не менее, резервы для повышения производительности труда есть», – подчеркнул руководитель проекта отдела производственных процессов ФЦК Павел Мякотин.Завтра СО с рабочим визитом посетят замминистра экономического развития РФ Петр Засельский и гендиректор #ФЦК Николай Соломон. В программе – посещение АО «СВМЗ». Предприятие является одним из лидеров реализации программы в регионе, передает пресс-служба Минпромторга Самарской области.Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области