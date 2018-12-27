Специалисты ФЦК посетили ПАО «Кузнецов» и «Самараавтожгут»

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«После долгого перерыва на заводе идет техническое перевооружение. И такой показатель, как выработка на одного рабочего требует повышения. Мы реализуем меры по выходу из этой ситуации», – отметил управляющий директор ПАО «Кузнецов»В ОДК уделяется особое внимание внедрению принципов бережливого производства. Так, сборочных цех газотурбинных двигателей ПАО «Кузнецов» в этом году был признан одним из лучших среди всех предприятий, входящих в корпорацию.Это уже второй визит на уникальное предприятие. В ноябре этого руководитель ФЦКоткликнулся на предложениепомочь предприятию стать эффективней.«С этим предприятием мы будем работать в режиме поддержки. Наши эксперты будут периодически приезжать и давать рекомендации, которые позволят повысить производительность труда», – подчеркнул руководитель проекта отдела производственных процессов ФЦКВ перспективе ООО «Самараавтожгут» может стать участником программы повышения производительности труда. Сейчас в нее входят 20 предприятий СО. К 2024 году их должно стать не менее двухсот, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.