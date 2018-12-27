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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Специалисты ФЦК посетили ПАО «Кузнецов» и «Самараавтожгут»

27 декабря 2018 19:43
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ПАО «Кузнецов» подало заявку на участие в программе повышения производительности труда. В перспективе ООО «Самараавтожгут» может стать участником программы повышения производительности труда.
ПАО «Кузнецов» подало заявку на участие в программе повышения производительности труда. Сегодня самарское предприятие посетили специалисты ФЦК (Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда). Совместно с руководством компании они определят производственный участок, на котором будет внедряться программа.

«После долгого перерыва на заводе идет техническое перевооружение. И такой показатель, как выработка на одного рабочего требует повышения. Мы реализуем меры по выходу из этой ситуации», – отметил управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич.

 В ОДК уделяется особое внимание внедрению принципов бережливого производства. Так, сборочных цех газотурбинных двигателей ПАО «Кузнецов» в этом году был признан одним из лучших среди всех предприятий, входящих в корпорацию.


Представители ФЦК также осмотрели производство ООО «Самараавтожгут», где трудятся люди с ОВЗ. Это уже второй визит на уникальное предприятие. В ноябре этого руководитель ФЦК Николай Соломон откликнулся на предложение Дмитрия Азарова помочь предприятию стать эффективней.

«С этим предприятием мы будем работать в режиме поддержки. Наши эксперты будут периодически приезжать и давать рекомендации, которые позволят повысить производительность труда», – подчеркнул руководитель проекта отдела производственных процессов ФЦК Павел Мякотин

В перспективе ООО «Самараавтожгут» может стать участником программы повышения производительности труда. Сейчас в нее входят 20 предприятий СО. К 2024 году их должно стать не менее двухсот, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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