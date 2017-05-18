Состоится заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области

119

19 мая первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов проведёт заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.Напомним, что комиссия сформирована во исполнение Указа Президента России Владимира Путина с целью координации деятельности органов всех уровней власти по противодействию незаконному ввозу, незаконному производству и обороту промышленной продукции (в том числе и контрафактной).В заседании примут участие представители территориальных органов МВД, ФСБ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора, Росрыболовства, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Самарской таможни, Самарской Губернской Думы, структурных подразделений Правительства Самарской области.В повестке дня вопросы о ситуации в сфере оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке Самарской области и о незаконном обороте водных биологических ресурсов и орудий незаконного лова на территории Самарской области, а также о законности выдачи ветеринарных сопроводительных документов на водные биологические ресурсы неизвестного происхождения.