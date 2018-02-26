Следующее поколение Lada 4x4 планируют выпускать в Бразилии
26 февраля 2018 22:31
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О том, что волжане всерьез рассматривают возможность выхода со своей техникой на отдаленные рынки, прошлой осенью упомянул президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Речь шла о таких странах, как Иран и Бразилия, где имеется огромный спрос на бюджетные модели и у «Лад» отличные шансы. В Бразилии автомобили «ВАЗа» продавались в середине 90-х годов, наибольшим успехом здесь пользовалась именно Lada 4x4. Легендарный полноприводной внедорожник и сейчас остается конкурентоспособным, эта модель остается самой востребованной за рубежом. Даже при сравнении с таким роскошным кроссовером, как Bentley Bentayga видавшая виды «Нива» смотрится достойно по мнению немцев.
Известно, что на «ВАЗе» ведется ускоренная разработка нового поколения Lada 4x4. Согласно анонсам, наследница «Нивы» должна быть автомобилем «брутального» дизайна и с неплохими внедорожными характеристиками. Если верить утечкам, было решено строить новую Lada 4x4 на глобальной платформе Альянса. А это значит, что появится шанс вывести новинку на рынки тех стран, где имеются сборочные площадки Renault или Nissan.
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