Силуанов упрекнул регионы в попытках «получить больше денег из центра»

139

«То, как выстроено государственное управление, во многом зависит от результативности использования ресурсов, которыми обладает структура. Многие и ведомства, и субъекты занимаются старанием получить побольше денег из центра. А ведь самое главное — выстроить систему управления, которая бы работала», — сказал он.Силуанов подчеркнул, что можно быть эффективным, не имея значительных ресурсов, но для этого нужно четко выстроить целеполагание в системе управления. «У нас тоже есть проблемы и на федеральном уровне, и в субъектах. У нас есть цели, обозначенные в майских указах президента. И под эти цели должны быть выстроены программные инструменты», — пояснил министр.Сама стратегия экономического развития России давно не актуализировалась, добавил Силуанов. Он отметил, что в рамках нынешней стратегии действует более 400 документов, от которых «нет никакого результата». Эти документы, по его словам, во многом не соответствуют задачам, которые поставил президент в 2012 году, и имеющимся в стране ресурсам. «Они писались, когда не было той ситуации, которая сложилась три года назад, мы живем в другой финансовой парадигме. Поэтому управленческие решения не выполняются, а их постановка не соответствует реалиям либо не транслируется на уровень ведомства и конкретного исполнения», — сказал министр.Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступивший в конце дискуссии, заявил, что регионам, наоборот, надо делегировать больше полномочий и наполнять их соответствующими бюджетными источниками.«За последние 15–17 лет мы наконец навели порядок с единым законодательным пространством, произошло фундаментальное оздоровление России как государства», — сказал Чубайс. По его мнению, все изменения, произошедшие после распада СССР, привели к фундаментальному перераспределению полномочий от субъектов Федерации в центр. «Тот факт, что у нас серьезно стояла проблема распада страны, а сегодня ее не существует, это, конечно, положительный результат тех процессов, которые я описываю. Но, как это всегда происходит в России, мы перебрали. Был очень трудный разворот, который проходил через сердца и души многих сидящих здесь людей, но мы пришли к радикальной перецентрализации», — сказал Чубайс. По его словам, необходимо разворачивать ситуацию в обратную сторону и начать наполнять федерализм реальным смыслом.Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сказал, что это тема, которую можно обсуждать бесконечно. По его словам, трехуровневая система управления себя не оправдала и по существу она пожирает эффективность управления.«Система управления экономикой абсолютно не эффективна, но мы не готовы от нее отказаться. У нас есть страх перед изменениями, потому что, как правило, любые изменения в лучших целях заканчиваются у нас тем, что у наиболее благополучных регионов отбирают 1% или еще сколько-нибудь (в 2017 году Минфин перераспределил 1% от налога на прибыль от богатых регионов в пользу бедных. — РБК)», — сказал чиновник. Что касается приоритетных проектов, то они будут эффективны, только когда начнут учитывать интересы регионы, а не спускаться правительством сверху вниз, считает он.По словам Макарова, добиться результатов по целям, которые поставил президент, и выйти на темпы роста экономики выше среднемировых при нынешней системе управления нельзя.Фото: if24.ru