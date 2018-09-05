Сергей Шевченко: Цель АПК региона - полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией
5 сентября 2018 11:27
26
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Директор НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова, член-корреспондент РАН Сергей Шевченко рассказал о некоторых предложениях, прозвучавших в ходе сессии "Новая жизнь села", пишет Волга Ньюс.
По словам директора института, в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли в сельских районах и крупных поселениях области, жители высказали ряд конструктивных предложений по развитию села. Предложения были поддержаны сельхозпроизводителями, научным сообществом, органами местного самоуправления и легли в основу резолюции сессии "Новая жизнь села".
"Цель АПК региона - не только полное обеспечение жителей Самарской области качественной продукцией: необходимо заявить о себе на внешних рынках", - рассказал Сергей Шевченко.
Он отметил, что задача наращивания сельскохозяйственного экспорта к 2024 году в два раза поставлена президентом страны. Такие показатели вполне реальны для агропромышленного комплекса Самарской области. Большой вклад могут внести разработки научно-исследовательских учреждений и институтов региона: НИИ сельского хозяйства им. академика Тулайкова и Поволжского научно-исследовательского института селекции и семеноводства им. академика Константинова.
"Наш институт ведет большую селекционную работу по улучшению и выведению новых сортов зерновых и зернобобовых культур, в том числе твердой пшеницы, ячменя, сои, которые весьма востребованы на внешних рынках", - рассказал директор института.
В частности, к 2024 году поставлена задача - вывести не менее 20 новых адаптированных сортов зерновых культур. Также институт совместно с несколькими частными компаниями региона участвует в проекте развития селекции семеноводства картофеля, нацеленного на импортозамещение в Самарской области.
Сергей Шевченко отметил необходимость инвестиций в создание новых селекционных лабораторий, обновление материально-технической базы уже существующих: "Модернизация селекционного процесса позволит сократить время на создание новых высокопродуктивных сортов".
Он подчеркнул, что это решение будет тем более актуальным, что профильные научно-исследовательские учреждения Самарской и Ульяновской областей объединяются в единый федеральный исследовательский центр, который будет базироваться в Самаре.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 сентября 2018 11:27
Директор НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова отметил необходимость инвестиций в создание новых селекционных лабораторий. Экономика региона
23
5 сентября 2018 10:51
Генеральный директор ООО "ДК Древо" обратил внимание на необходимость комплексного подхода к застройке территорий. Экономика региона
63
5 сентября 2018 10:33
Об этом рассказала руководитель управления оценки регулирующего воздействия регионального минэкономразвития Елена Петрухина. Экономика региона
122
Финансы и Банки
5 сентября 2018 10:16
Карты выполнены в индивидуальном дизайне, разработанном специально для университета. Финансы и Банки
118
4 сентября 2018 22:51
Ранее производитель популярных в России банкоматов предупредил о массовом вбросе поддельных пятитысячных банкнот. Финансы и Банки
342
4 сентября 2018 15:09
Курс доллара вырос выше 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года. Финансы и Банки
176
Строительство
1 сентября 2018 21:22
Строительство
637
1 сентября 2018 21:11
Строительство
606
1 сентября 2018 11:30
Речь идет о строительстве мостового перехода с двумя полосами движения. Строительство
381
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
558
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1829
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1757
Бизнес
4 сентября 2018 15:21
РЖД планируют создать объединенный Южный вокзал на базе Павелецкого, переключив на него все «южные» поезда с Рязанского и Курского направлений. Бизнес
192
4 сентября 2018 15:15
Предпосылки для дальнейшего роста цен, действительно, есть. Бизнес
210
30 августа 2018 23:41
В планах актёра открыть в России сеть таких школ. Бизнес
273
Новости компаний
4 сентября 2018 13:22
Сумма сопоставима примерно со стоимостью 1,5 ремонтных программ. Новости компаний
149
4 сентября 2018 09:03
Сотрудничество школы и АО «КНПЗ» длится уже около 20 лет. Новости компаний
254
30 августа 2018 10:29
Она расположится на Аллее Трудовой Славы. Новости компаний
430
29 августа 2018 19:21Услуги типографии ОФСЕТ
Существует масса современных способов изготовления блокнотов и календарей, наклеек и плакатов, календарей и папок. Новости компаний
119
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
509
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
374
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
369
Транспорт
4 сентября 2018 15:37
Под особым контролем – маршруты, обеспечивающие пассажироперевозки в отдаленные районы – Красноглинский и Куйбышевский. Транспорт
223
4 сентября 2018 13:09
Победители региональных этапов будут отправлены в Сочи на финал конкурса. Транспорт
180
31 августа 2018 14:12
Тестовые испытания прошли уже в этом году. Транспорт
288
31 августа 2018 13:53
Там произошла авария на водоводе. Транспорт
225
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
395
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
905
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1560
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1064
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1950
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1717
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
410
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1331
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
931
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1021
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1015
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
756
Мероприятия