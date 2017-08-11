Семь лет назад был дан старт проекту ОЭЗ «Тольятти»

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12 августа ОЭЗ «Тольятти» отмечает свой седьмой день рождения. В этот день в 2010 году было подписано постановление Правительства России № 621 о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Ставропольского района Самарской области.С этого дня началась история самого крупного инвестиционного проекта нашего региона и одной из самых эффективных особыхэкономических зон страны.Сегодня в ОЭЗ «Тольятти» вложено более 17 млрд рублей, при этом 60 % из них было осуществлено частными компаниями; создана вся необходимая инфраструктура для работы самых современных предприятий; запущено семь заводов.