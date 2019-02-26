Сельхозпроизводителям СО окажут поддержку
26 февраля 2019 16:51
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Как отметил после пленарного заседания губернатор Дмитрий Азаров, поддержка фермерских и крестьянских хозяйств крайне важна, и выразил уверенность, что в дальнейшем меры поддержки будут только увеличиваться.
«Фермеры - это ответственные люди, которые фактически берут на себя решение продовольственного вопроса. Это тяжелый труд, и нужно этим людям помогать, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы, в том числе, смотрим опыт других регионов и по оказанию индивидуальных мер поддержки. Эти инструментарии будут расширяться».
Это касается и личных подсобных хозяйств. По словам губернатора, пенсионеры, которые отработали десятки лет, - это, как правило, энергичные люди. Для них сидеть без дела - неприемлемо.
«Им нужно помогать, создавать условия, чтобы они занимались любимым делом. И если есть желание вести подсобное хозяйство, мы это только приветствуем и будем помогать обязательно», - заверил глава региона, передает vkonline.ru.
Фото: vkonline.ru
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