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Сельхозпроизводителям СО окажут поддержку

26 февраля 2019 16:51
167
Как отметил Дмитрий Азаров, поддержка фермерских и крестьянских хозяйств крайне важна, и выразил уверенность, что в дальнейшем меры поддержки будут только увеличиваться.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали выделение дополнительных средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона.

Как отметил после пленарного заседания губернатор Дмитрий Азаров, поддержка фермерских и крестьянских хозяйств крайне важна, и выразил уверенность, что в дальнейшем меры поддержки будут только увеличиваться.

«Фермеры - это ответственные люди, которые фактически берут на себя решение продовольственного вопроса. Это тяжелый труд, и нужно этим людям помогать, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы, в том числе, смотрим опыт других регионов и по оказанию индивидуальных мер поддержки. Эти инструментарии будут расширяться».

Это касается и личных подсобных хозяйств. По словам губернатора, пенсионеры, которые отработали десятки лет, - это, как правило, энергичные люди. Для них сидеть без дела - неприемлемо.

«Им нужно помогать, создавать условия, чтобы они занимались любимым делом. И если есть желание вести подсобное хозяйство, мы это только приветствуем и будем помогать обязательно», - заверил глава региона, передает vkonline.ru


Фото:   vkonline.ru
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Комментарии



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