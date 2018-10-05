Сельхозмашиностроители губернии обсудили актуальные вопросы отрасли
5 октября 2018 14:19
109
Совещание, инициированное областным минпромом, началось с осмотра производственной площадки. Коммерческий директор компании Анна Синицина продемонстрировала техническое оснащение предприятия. У «Пегас-Агро», созданного в 1997 году, более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе производства Японии и Германии.
Выступая с докладом, Анна Синицина подчеркнула, что благодаря участию компании в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», предприятие смогло повысить качественные и количественные показатели.
«Мы смогли без привлечения новых сотрудников увеличить производительность более чем в 2 раза. На начало программы наше предприятие производило 2 единицы техники в день, сейчас этот показатель составляет 4-4,5 единицы. Еще один важный для нас показатель – это снижение количества дефектов», — рассказала Анна Синицина.
Генеральный директор АО «Евротехника» рассказал о проблемах субсидирования закупок сельхозтехники в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1432. По словам Вадима Смирнова, после повышения скидки до 25% – объем приобретаемой по льготам техники существенно вырос. И у сельхозпроизводителей есть опасения, что выделенных в рамках программы на 2018 год 10 млрд рублей может на всех не хватить. В тоже время,
2 млрд заложенные на 2019-й – вряд ли покроют договоры, оставшиеся с этого года.
«Эта тема действительно актуальна. К сожалению, очень часто правила игры меняются, и это не может не сказываться на финансовом состоянии предприятий. В случае возникновения кассового разрыва, компании не смогут инвестировать средства в свое развитие», – отметил Николай Абашин.
По итогам обсуждения этого вопроса руководители профильных ведомств совместно с представителями отрасли приняли решение подготовить обращение в адрес Правительства Российской Федерации с конкретными предложениями по выходу из складывающейся ситуации. Данный вопрос является актуальным не только для самарских сельхозмашиностроителей. Кроме того, будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и процедуры получения субсидий.
«Последние 2-3 года компании губернии, выпускающие сельхозтехнику, уверенно наращивают объемы и модельный ряд, предлагают современные технологические решения для сельхозпроизводителей. Важно сохранить темпы технического переоснащения и повышения производительности труда, которые предприятия отрасли демонстрируют сегодня. Самарская сельхозтехника будет представлена на международной выставке АГРОСАЛОН 2018, что говорит о серьёзных планах предприятий по продвижению на российские и зарубежные рынки», – подчеркнул глава областного минпрома.
Представители предприятий отметили, что подобный формат, когда производители могут наглядно продемонстрировать свои достижения, а также обсудить с коллегами острые темы отрасли, является продуктивным и эффективным способом взаимодействия как друг с другом, так и с представителями власти. Очередная встреча должна состояться в октябре на базе сызранского «Сельмаша», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
5 октября 2018 14:49
Когда обращаемся за получением услуги в государственное учреждение, то первое, что интересует – как сделать это быстрее и легче. Экономика региона
54
5 октября 2018 14:19
В поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области, на территории компании «Пегас-Агро», состоялся круглый стол, на котором обсудили текущую... Экономика региона
108
5 октября 2018 11:33
3 октября в Комсомольский районным суд Тольятти для допроса по нашумевшему делу о многомиллионных хищениях продукции на «Тольяттиазоте» был вызван ... Экономика региона
71
Финансы и Банки
5 октября 2018 10:57
Это «Акционерный коммерческий банк «КОР» и «Флора-Москва». Финансы и Банки
131
5 октября 2018 09:24
Новые условия касаются займов до 300 тыс. руб. и будут действовать до 14 октября. Финансы и Банки
176
4 октября 2018 09:26
Воспользоваться сервисом можно бесплатно и неограниченное количество раз в течение действия договора страхования. Финансы и Банки
216
Строительство
4 октября 2018 13:42
На это потратят почти 7 миллионов рублей. Строительство
260
3 октября 2018 12:58
Установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор. Строительство
219
28 сентября 2018 15:14
Ситуация сдвинулась с мертвой точки после вмешательства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Строительство
286
Новости
|
Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в...
|
21.09.2018
Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
653
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1924
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1843
Бизнес
2 октября 2018 22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины. Бизнес
418
29 сентября 2018 21:42
За минувшую пятницу, 28 сентября, глава Tesla Илон Маск потерял 1,5 миллиарда долларов, а cостояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 2 миллиарда... Бизнес
704
29 сентября 2018 21:35
Злоумышленники нашли уязвимость в коде и получили контроль над "маркерами доступа", которые позволяют управлять любыми личными страничками... Бизнес
562
Новости компаний
4 октября 2018 11:27
Многие работы по сложным, а порой уникальным проектам могут выполняться только людьми старшего поколения. Новости компаний
199
4 октября 2018 10:52
Особое внимание уделяется электробезопасности среди детей и подростков. Новости компаний
195
3 октября 2018 11:33
Основным инструментом воздействия на должников является претензионно-исковая работа. Новости компаний
226
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
353
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
594
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
458
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
407
Транспорт
5 октября 2018 13:29
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования. Транспорт
115
5 октября 2018 12:39
16% признались, что идея с капсулами им не нравится из-за клаустрофобии. Транспорт
271
5 октября 2018 11:15
Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период с 3 по 5 ноября. Транспорт
116
5 октября 2018 11:03
Капитальный ремонт автомобильных дорог ведется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги». Транспорт
146
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
321
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
374
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
793
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15769
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
825
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1075
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
971
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1006
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2048
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1476
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1639
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1597
Мероприятия