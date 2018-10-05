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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Сельхозмашиностроители губернии обсудили актуальные вопросы отрасли

5 октября 2018 14:19
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В поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области, на территории компании «Пегас-Агро», состоялся круглый стол, на котором обсудили текущую ситуацию и перспективы сельхозмашиностроения.
В поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области, на территории компании «Пегас-Агро», состоялся круглый стол, на котором обсудили текущую ситуацию и перспективы сельхозмашиностроения. В мероприятии приняли участие врио заместитель председателя Правительства – министра промышленности и технологии Самарской области Николай Брусникин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, а также руководители крупнейших региональных отраслевых предприятий.

Совещание, инициированное областным минпромом, началось с осмотра производственной площадки. Коммерческий директор компании Анна Синицина продемонстрировала техническое оснащение предприятия. У «Пегас-Агро», созданного в 1997 году, более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе производства Японии и Германии.

Выступая с докладом, Анна Синицина подчеркнула, что благодаря участию компании в федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», предприятие смогло повысить качественные и количественные показатели.

«Мы смогли без привлечения новых сотрудников увеличить производительность более чем в 2 раза. На начало программы наше предприятие производило 2 единицы техники в день, сейчас этот показатель составляет 4-4,5 единицы. Еще один важный для нас показатель – это снижение количества дефектов», — рассказала Анна Синицина.

Генеральный директор АО «Евротехника» рассказал о проблемах субсидирования закупок сельхозтехники в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1432. По словам Вадима Смирнова, после повышения скидки до 25% – объем приобретаемой по льготам техники существенно вырос. И у сельхозпроизводителей есть опасения, что выделенных в рамках программы на 2018 год 10 млрд рублей может на всех не хватить. В тоже время,
2 млрд заложенные на 2019-й – вряд ли покроют договоры, оставшиеся с этого года.

«Эта тема действительно актуальна. К сожалению, очень часто правила игры меняются, и это не может не сказываться на финансовом состоянии предприятий. В случае возникновения кассового разрыва, компании не смогут инвестировать средства в свое развитие», – отметил Николай Абашин.

По итогам обсуждения этого вопроса руководители профильных ведомств совместно с представителями отрасли приняли решение подготовить обращение в адрес Правительства Российской Федерации с конкретными предложениями по выходу из складывающейся ситуации. Данный вопрос является актуальным не только для самарских сельхозмашиностроителей. Кроме того, будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и процедуры получения субсидий.

«Последние 2-3 года компании губернии, выпускающие сельхозтехнику, уверенно наращивают объемы и модельный ряд, предлагают современные технологические решения для сельхозпроизводителей. Важно сохранить темпы технического переоснащения и повышения производительности труда, которые предприятия отрасли демонстрируют сегодня. Самарская сельхозтехника будет представлена на международной выставке АГРОСАЛОН 2018, что говорит о серьёзных планах предприятий по продвижению на российские и зарубежные рынки», – подчеркнул глава областного минпрома.

Представители предприятий отметили, что подобный формат, когда производители могут наглядно продемонстрировать свои достижения, а также обсудить с коллегами острые темы отрасли, является продуктивным и эффективным способом взаимодействия как друг с другом, так и с представителями власти. Очередная встреча должна состояться в октябре на базе сызранского «Сельмаша», передает пресс-служба облправительства. 
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