Секретный свидетель в деле о хищенни на ТОАЗе дал показания о том, что цены поставок заводу диктовал швейцарский офшор
17 октября 2018 18:18
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Как и многие другие допрошенные в ходе процесса, секретный свидетель показал, что цену, по которой продукция ТОАЗа продавалась за рубеж, устанавливали не сотрудники коммерческой службы завода, а директор швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. С Nitrochem ТОАЗ в 2001 году заключил договор на поставку продукции сроком на 20 лет. Поскольку контракт был эксклюзивным и фактически лишал завод каких-либо альтернативных экспортных каналов, сотрудникам оставалось лишь неукоснительно выполнять распоряжения Рупрехта. Никто из сотрудников завода не проводил экспертизу называемых швейцарцем цен на соответствие рыночным, так как это не только отсутствовало в должностных инструкциях коммерческой службы, но и было в принципе строжайше запрещено. Когда 10 лет назад миноритарным акционером завода стала компания «Уралхим», странная сбытовая политика завода немедленно вызвала у нее вопросы. В ответ на это Евгений Королев, экс-гендиректор ТОАЗа, являющийся одним из пяти обвиняемых в рамках уголовного дела, создал специализированный орган – ценовой комитет. Но, по словам секретного свидетеля, в действительности этот комитет был лишь фиговым листком, прикрывающим незаконную продажу продукции по навязанным офшором Nitrochem ценам. Он привел конкретный пример: когда кто-то из членов комитета позволил себе выразить несогласие с названной Рупрехтом ценой, весь комитет в полном составе был вызван на видеоконференцию к Сергею Махлаю, основному владельцу ТОАЗа и экс-председателю совета директоров, также проходящему в качестве обвиняемого по делу. Махлай в жесткой форме велел всем заткнуться, не лезть не в свое дело (!) и работать по названной Рупрехтом цене.
Отметим, что показания данного секретного свидетеля полностью подтверждают слова другого секретного свидетеля, чьи показания суд заслушал в конце августа текущего года. Тот свидетель, названный условно «Петр Иванович Иванов», был одним из топ-менеджеров коммерческой службы ТОАЗа на протяжении многих лет, а также был лично знаком со всеми подсудимыми, в настоящее время находящимися в странах Европы и США – Владимиром и Сергеем Махлаями, Андреасом Циви, Рупрехтом и Королевым. Он тоже показал, что в коммерческих структурах ТОАЗа никто не занимался анализом цен. Махлай и его доверенные лица тщательно следили за тем, чтобы никто в сбытовом подразделении не разбирался в рынке аммиака. Его руководители не направлялись на обучение, не участвовали в семинарах и конференциях по обмену опытом с коллегами. Если у кого-то и появлялась подобная идея, на него начинали смотреть, как на предателя. Не знали рынка ни Королев, ни его преемник Суслов, бывший директор по IT. Долгосрочное соглашение на поставку продукции Nitrochem, составленное, по словам «Петра Ивановича», «очень юридически грамотно и профессионально», ставило тольяттинский завод в абсолютно кабальные условия. Швейцарский ошфор становился эксклюзивным трейдером ТОАЗа, получая возможность диктовать любую цену, которая обычно просто присылалась директором фирмы Беатом Рупрехтом по факсу вместе с запрашиваемыми объемами поставок. Даже оспорить ее, не то что вообще отказаться, у работников завода не было никакой возможности. Как правило, цена была на 30-40% ниже рыночной. Она была увязана с фрахтом и обосновывалась некими нюансами, совершенно не проверяемыми со стороны завода. Любой форс-мажор ложился ответственностью на ТОАЗ и влек за собой штрафы в пользу Nitrochem. Сотрудники ТОАЗа были шокированы, но поделать ничего не могли.
Подтверждение нашли и показания бывшего исполнительного директора ТОАЗа Алексея Виноградова. На допросе ему были предъявлены документы, содержащиеся в материалах уголовного дела, с его подписью, среди которых были контракты на продажу продукции компании с указанием финальной цены. Свидетель утверждал, что часть подписей сделана не им, поскольку сам он в момент подписания документов отсутствовал в регионе. Но даже в тех случаях, когда подпись была подлинной, он в качестве исполнительного директора подписывал контракты, основываясь на решениях коммерческой службы, которой цены, как уже было сказано, диктовал швейцарец Рупрехт.
Уголовное дело, которое сейчас рассматривается в Комсомольском суде Тольятти, было возбуждено Следственным комитетом в конце 2012 г. По версии обвинения, десятки миллиардов рублей были похищены с ТОАЗа путем продажи основной продукции завода – аммиака и карбамида – по заниженным ценам Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала ее на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России никогда не возвращалась на предприятие и распределялась между скрывающимися в Европе и США подсудимыми. В результате ущерб был нанесен самому предприятию, его миноритарным акционерам, а также бюджетам всех уровней, недополучившим миллиарды рублей налоговых платежей. Уголовное дело касается лишь периода 2008–2011 гг. Но показания секретных свидетелей, а также новые претензии налоговых органов к ТОАЗу (с которого в судебном порядке уже взыскали 1,6 млрд руб. за 2009–2011 гг.) не только полностью подтверждают выводы обвинительного заключения, но и четко указывают на то, что хищения на ТОАЗе на самом деле могли продолжаться десятилетиями и реальная сумма ущерба может быть многократно выше 86 млрд руб. Не так давно на сайте Арбитражного суда Самарской области появились новые дела по заявлениям Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам о взыскании с ТОАЗа около 1,5 млрд руб. обязательных платежей и санкций, касающиеся более работы предприятия в 2012-2013 гг. По трем из этих дел на общую сумму почти в 900 млн руб. уже были вынесены решения в пользу налоговиков. Это означает, что использование противозаконных схем продажи продукции через Nitrochem продолжилось на ТОАЗе и после 2011 г.
TLTgorod
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