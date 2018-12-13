Сегодня на предприятии АКОМ в Жигулевске выпущен 20-ти миллионный аккумулятор
13 декабря 2018 15:28
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В честь этого на территории одного из ключевых предприятий города Жигулевска в торжественной обстановке открылась Аллея славы.
Почетные гости торжества, среди которых министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и исполнительный директор АО «Национальная Инжиниринговая Корпорация» Александр Кобенко, также осмотрели производственную площадку.
Сегодня АКОМ – это лидер по объемам производства и продаж аккумуляторов в РФ. Каждая пятая АКБ, установленная в автомобилях в России, произведена на жигулевском заводе.
20-ти миллионная батарея вышла под региональным брендом "Жигулевский аккумулятор". В компании рассчитывают, что это будет способствовать развитию малого города. Кроме того, часть средств с продажи каждой АКБ будет отчисляться в фонд нацпарка "Самарская Лука", передает пресс-служба Минпрома Самарской области.
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