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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Сегодня на предприятии АКОМ в Жигулевске выпущен 20-ти миллионный аккумулятор

13 декабря 2018 15:28
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Сегодня АКОМ – это лидер по объемам производства и продаж аккумуляторов в РФ.
Сегодня на предприятии АКОМ знаковое событие – компания выпустила 20-ти миллионный аккумулятор.

В честь этого на территории одного из ключевых предприятий города Жигулевска в торжественной обстановке открылась Аллея славы. 

Почетные гости торжества, среди которых министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и исполнительный директор АО «Национальная Инжиниринговая Корпорация» Александр Кобенко, также осмотрели производственную площадку.

Сегодня АКОМ – это лидер по объемам производства и продаж аккумуляторов в РФ. Каждая пятая АКБ, установленная в автомобилях в России, произведена на жигулевском заводе. 

20-ти миллионная батарея вышла под региональным брендом "Жигулевский аккумулятор". В компании рассчитывают, что это будет способствовать развитию малого города. Кроме того, часть средств с продажи каждой АКБ будет отчисляться в фонд нацпарка "Самарская Лука", передает пресс-служба  Минпрома Самарской области.
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Комментарии



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Сегодня АКОМ – это лидер по объемам производства и продаж аккумуляторов в РФ.
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