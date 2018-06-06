Сегодня Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в южных районах Самарской области

Визит начался с облёта территорий Волжского, Безенчукского, Красноармейского, Пестравского районов.Дмитрий Азаров осмотрел земли, задействованные в сельхозобороте, системы мелиорации, крупные объекты хранения сельскохозяйственной продукции продукции.В ходе рабочего визита глава региона осмотрел производственную базу крупнейшего сельскохозяйственного производителя региона - компании "Био-тон" в селе Марьевка Пестравского района.Предприятие работает на современной технике, здесь же есть и ангары для хранения урожая, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.