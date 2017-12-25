Самым дорогим объектом Самары в продаже в 2017 году стало офисное здание за 682 млн рублей
25 декабря 2017 10:54
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Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU составили топ-5 самых дорогих объектов жилой и коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Самаре в 2017 году. Ими стали административные здания и коттеджи.
Самым дорогим объектом, который был выставлен на продажу в 2017 году, стало восьмиэтажное административное здания на улице Ново-Садовой, 160. Это объявление появилось в базе N1.RU в марте этого года и находилось до конца июня. В описании объекта указано, что площадь этого отдельностоящего здания составляет почти 6 тыс. кв. м, цена — 682,318 млн рублей. На втором месте — здание свободного назначения за 450 млн руб. на улице Куйбышева, 110. Оба объекта сейчас находятся в архиве.
Среди предложений о продаже жилой недвижимости самым дорогим объектом стал коттедж за 137 млн руб. в Промышленном районе Самары. Эта огромная усадьба расположена на второй линии Волги. Резиденция состоит из основного четырёхэтажного дома, банно-оздоровительного комплекса, дома охраны, гаража, большой зоны парковки, указано в описании объекта, который в данный момент также находится в архиве.
«Объектам коммерческой недвижимости в этом году не удалось побить рекорд прошлого, когда пальма первенства принадлежала офисному помещению в торгово-офисном комплексе «Гудок» за 716, 663 млн руб. Этот объект находился в продаже базы N1.RU с августа 2016 года по январь 2017 года»,— говорит руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
В жилой недвижимости цены этого года и прошлого оказались примерно сопоставимы. В частности, лидером среди жилых объектов в 2016 году был трехэтажный коттедж в закрытом поселке на берегу Волги за 120 миллионов рублей.
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