Самые «подозрительные» госзакупки проводятся на Северном Кавказе

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Рейтинг составлен по итогам первого полугодия прошлого года. Подозрительность закупок — один из пяти критериев их эффективности. Она оценивается исходя из стоимости одного дня заключенного контракта в регионе (стоимость контракта в расчете на один день его исполнения), а также доли контрактов, заключенных с участниками, предложившими максимальную цену при организации конкурса.Высокую стоимость одного дня исполнения контракта в регионах Крайнего Севера мог бы вызывать суровый климат, который ведет к высоким затратам на доставку, отмечают авторы рейтинга. Но тестовый расчет, учитывающий этот фактор, показал, что на деле влияние оказалось незначительным, и в итоговой версии рейтинга аналитики не стали вводить дополнительный коэффициент для северных регионов.Эксперты также учитывают, насколько тесно власти в регионах работают с крупными подрядчиками (исходя из доли приходящихся на них контрактов). Так, например, в Ингушетии больше 96% контрактов заключены с крупнейшими поставщиками, в Чечне — 92%. На Чукотке, которая также вошла в пятерку регионов с самыми «подозрительными» контрактами, этот показатель составляет 91%. В среднем на 100 крупнейших подрядчиков в стране пришлось 75% заключенных контрактов.Но даже в регионах с хорошим результатом доля контрактов с крупнейшими поставщиками превышает 50%, обращает внимание эксперт Аналитического центра Антон Волков. Регионы часто проводят крупные закупки, на которые могут претендовать лишь один-два подрядчика, объясняет он, выходом могло бы стать дробление на более мелкие лоты. Крупные закупки ухудшают конкуренцию, но способствуют экономии бюджетных средств, поэтому регионам неудобно от них отказываться, добавляет он.Средняя цена одного дня исполнения контракта не может свидетельствовать о подозрительности закупки без учета вида товара или услуги, стоимость которых может изначально быть высокой, подчеркивает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. Оценить в полной мере негативный эффект от закупок у крупных региональных поставщиков без анализа стоимости предоставляемых ими товаров и услуг также невозможно, добавляет он.Самыми эффективными регионами в контексте госзакупок стали Ульяновская, Кемеровская области и Хабаровский край, а на последних местах расположились Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Если аутсайдеры рейтинга почти не изменились, то в тройке лидеров произошла ротация — по итогам 2016 года самыми эффективными считались Ярославская, Кемеровская и Тюменская области. Частично это связано с изменением методики, в которой теперь большее внимание уделяется конкуренции на крупных закупках: вместо среднего числа участников закупок эксперты анализируют средневзвешенное (с поправкой на начальную цену контракта).Помимо подозрительности закупок Аналитический центр и «Закупки 360» при определении эффективности регионов рассматривали конкурентность тендеров, экономность, эффективность планирования и конфликтность. Москва заняла лишь 48-е место (по итогам 2016 года было 18-е), а Санкт-Петербург рухнул с четвертого места на 41-е. Два крупнейших города России потянула вниз конфликтность в закупках (число выявленных нарушений на единицу закупок, которое в крупных городах с сильной деловой активность традиционно выше) — по ней они заняли 83-е и 79-е места соответственно. Влияние оказало и изменение методики, говорит Волков: оно показало, что на крупные закупки, например в Петербурге, приходится меньшее число участников, чем в среднем.