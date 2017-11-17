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Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре

17 ноября 2017 12:16
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Самая дорогая вторичная жилплощадь в регионе традиционно в Самаре СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в октябре 2017 года.
СОФЖИ подготовлен отчет о  ситуации на  рынке недвижимости  по городским округам Самарской области в октябре 2017 года. 

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 301 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в октябре 2017 года.
На первом месте по количеству предложений находится Самара  - 5 130 квартир, на втором с небольшим отставанием – Тольятти с  4789 квартирами. Замыкает список Похвистнево–  к продаже предложено 118 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области  в октябре 2017 года составила 44 139 рублей. 
Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 55 740 рублей, самая низкая, также традиционно – в Октябрьске – 23 106 рублей.
Наибольшую активность в регионе продолжает сохранять рынок в Отрадном - индекс активности (отношение количества предложений к количеству жителей) – 7,1. Менее всего активен рынок в Похвистнево и Кинеле (индекс активности 4,0 и 4,1 соответственно). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,4, в Тольятти - 6,7.

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