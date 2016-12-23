Самарскому заводу «Прогресс» не хватает 1,5 тысячи рабочих
23 декабря 2016 13:30
111
На заседании комитета по образованию и науке Губернской думы депутаты рассмотрели ход исполнения закона «О молодом специалисте в Самарской области».
Законом предусматриваются социальные гарантии, обязательное трудоустройство на три года и меры поддержки от государства. Речь идет о компенсации части затрат на научные исследования и расходов на временный съем жилья, а также ежегодной денежной выплате в течение трех лет.
В 2016 году на эти цели из областного бюджета было направлено больше 1,5 млн рублей для выплат 18 молодым специалистам. До конца года будут предоставлены выплаты ещё двум специалистам.
Список востребованных профессий в регионе расширен с 9 до 23 специальностей. Среди самых популярных - технические: операторы станков, фрезеровщики, слесари.
Выпускники, включенные в реестр молодых специалистов, являются работниками крупнейших предприятий региона: АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Промсинтез», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Автоматизация», ООО «Завод приборных подшипников», АО «Авиаагрегат», ООО «СИБУР Тольятти», пишет Самру.ру.
Председатель комитета по образованию и науке Геннадий Котельников: «В нашей стране, к сожалению, было время, когда о необходимости поддержки молодых специалистов будто забыли. Комитет по образованию и науке уже не первый год работает в направлении законодательного закрепления такой поддержки. Когда молодой специалист приходит работать на предприятие, конечно, ему необходима помощь: финансовая, организационная, кадровое обучение. Если это всё будет предоставлено, то он полюбит производство, коллектив и будет трудиться для общего блага. Например, сегодня заводу «Прогресс» не хватает 1,5 тысячи рабочих, и большой вопрос - откуда взять кадры. В сельских поселениях молодых специалистов (врачей, учителей) закрепляют только целевым образом».
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
23 декабря 2016 13:30
Список востребованных профессий в регионе расширен с 9 до 23 специальностей. Экономика региона
110
22 декабря 2016 12:46
Областные власти рассчитывают на федеральные средства. Экономика региона
155
21 декабря 2016 13:44
Это седьмой объект в России, подтвержденный таким высоким уровнем. Экономика региона
172
Финансы и Банки
22 декабря 2016 15:49
С вкладом Сбербанка «Добрый год» накопить на поездку или крупную покупку станет проще — максимальная ставка по депозиту достигает 8% годовых. Финансы и Банки
203
21 декабря 2016 16:32
В Новогодние каникулы многие предпочитают путешествовать. Чтобы не отвлекаться от отдыха, установите на смартфон бесплатные приложения, которые сделают вашу... Финансы и Банки
193
20 декабря 2016 15:50
До 31 января 2017 года банк предлагает клиентам потребительский кредит по сниженным фиксированным процентным ставкам. Дисконт по сравнению со ставками... Финансы и Банки
215
Строительство
22 декабря 2016 10:53Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сократится с 10 до 7 рабочих дней
Совет Федерации РФ одобрил соответствующий законопроект и до конца года он должен вступить в силу. Строительство
139
22 декабря 2016 10:37
Новостройки за тот же период стали дешевле на 4%. Строительство
164
21 декабря 2016 16:14
Построить свой уютный просторный дом на купленном участке земли желают многие жители мегаполисов, которые просто устали о шума, толпы и неблагоприятного... Строительство
38
Налоги
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
510
20 декабря 2015 15:14В Самаре может появиться образовательное страхование
В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1777
17 августа 2015 14:49
«Роснефть» в 2015 году может заплатить почти на 27% меньше налогов, чем в прошлом году. Для бюджета это минус 800 млрд руб.,... Налоги
2534
Бизнес
14 декабря 2016 17:07
В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
61
14 декабря 2016 16:59
В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
60
13 декабря 2016 15:40
Со временем необходимость в полиграфической продукции (листовках, визитках, буклетах) начинает чувствовать каждая организация. Бизнес
69
Новости компаний
23 декабря 2016 11:11
Сборку этой модели остановили для переноса на главный конвейер. Новости компаний
108
20 декабря 2016 10:57
Она стартовала в октябре и проходила в два этапа. Новости компаний
190
19 декабря 2016 17:28
На любом предприятии особенно важно соблюдать правила санитарной безопасности. Однако некоторые заводы находятся в повышенной зоне риска. Новости компаний
46
19 декабря 2016 13:32
Персонал, не связанный с производством и обеспечением выпуска автомобилей, работает до конца декабря. Новости компаний
166
IT и Коммуникации
13 декабря 2016 16:26Самая необходимая программа - антивирус avast
Не должно быть сомнений в необходимости приобретения антивирусной программы. IT и Коммуникации
70
9 декабря 2016 15:52
С появлением интернета и возможности скачивания файлов жизнь человека значительно улучшилась. Ведь теперь не нужно идти в магазин и покупать диск с фильмом,... IT и Коммуникации
94
8 декабря 2016 11:18
АО «Петер-Сервис» было образовано в 1992 году как разработчик ПО для крупнейших российских и зарубежных операторов фиксированной и мобильной связи. IT и Коммуникации
85
Транспорт
22 декабря 2016 20:02
Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров. Транспорт
207
21 декабря 2016 10:07
Его уже представили коллективу. Транспорт
229
20 декабря 2016 11:49
Машина перегородила дорогу. Транспорт
191
20 декабря 2016 11:38
Они очень чувствительны к перепадам температуры и стрессу. Транспорт
153
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
1866
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
707
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
955
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
688
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
831
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
705
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
787
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1954
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1609
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10375
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8543
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5276
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают