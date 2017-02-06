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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарский дом печати продан ульяновской компании «Плазма»

6 февраля 2017 17:09
65
Изначально Дом печати выставляли на продажу за 646,05 млн рублей.
В Самаре подвели итоги аукциона по продаже Дома печати, сообщает 63.ru.

Победителем стало ульяновское ООО «Плазма», которое предложило выкупить объект за 96,9 млн рублей. Учредителем компании является известный в Самаре бизнесмен Алексей Шаповалов.

Изначально Дом печати выставляли на продажу за 646,05 млн рублей.  




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