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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарские власти купят у Дерипаски завод "Авиакор"

16 мая 2017 13:41
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Самарские власти купят у Дерипаски завод
В 2016 году непокрытый убыток ОАО «Авиакор – авиационный завод» составил 3,8 млрд рублей.

Губернатор Николай Меркушкин сообщил, что очередной раунд переговоров о переходе компании «Авиакор – авиационный завод» в собственность Самарской области пройдет в начале грядущего лета – на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «ФедералПресс».

Разговоры о такой смене собственника предприятия, ныне принадлежащего корпорации «Русские машины» Олега Дерипаски, шли еще с 2014 года, но идея обрела очертания в публичной сфере только весной этого года. В апреле Николай Меркушкин рассказывал, что Дерипаска готов продать завод самарским властям «за один условный рубль», но пока стороны так и не пришли к согласию: неясно, что делать с долгами предприятия, которые, по словам главы региона, составляют около 8 млрд рублей.

Ситуация на авиазаводе сложная: по итогам 2016 года непокрытый убыток предприятия составил 3,8 млрд рублей, а процентное соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов отражается величиной -59,1 %.

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