Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования
14 ноября 2017 09:39
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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов в III кв. 2017 на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в Бюро.
Всего по данным Объединенного Кредитного Бюро в III кв. 2017 г. банки выдали 8,98 млн кредитов общим объемом 1,41 трлн руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 8%, при этом объемы кредитования увеличились на 29%. В III кв. 2016 г. было выдано 8,29 млн кредитов на 1,10 трлн руб.
На первую десятку регионов пришлось порядка 35% всех выданных в июле-сентябре 2017 г. кредитов, в денежном выражении это 43% всех выдач.
По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 794,48 тыс. кредитов на сумму 235,91 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 382,32 тыс. кредитов на 83,64 млрд руб., замыкает тройку Свердловская обл. – 284,82 тыс. кредитов на 45,94 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Красноярский край Ростовская, Челябинская и Самарская обл.
По выдачам кредитов наличными в тройку лидеров вошел столичный регион – 474,83 тыс. кредитов на 106,57 млрд руб., Санкт-Петербург – 237,52 тыс. кредитов на 35,38 млрд руб. и Краснодарский край – 208,31 тыс. кредитов на 25,02 млрд руб. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – 224 тыс. руб., также в тройку входят Санкт-Петербург – 149 тыс. руб. и Свердловская обл. – 122 тыс. руб.
По темпам роста объемов кредитования в этом сегменте лидером стал Татарстан, где объемы кредитования выросли на 29%, а количество новых кредитов выросло на 11%. Высокие темпы роста объемов кредитования также отмечены в Санкт-Петербурге – 26%, Москве и Самарской обл. – по 23%. Самые низкие темпы роста объемов кредитования отмечены в Ростовской обл. – 15%. Санкт-Петербург возглавил список по росту среднего чека, который вырос на 30%.
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