Самарская область в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» получит более 1,8 млрд руб.

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Правительство РФ выделило 30 млрд. рублей регионам на развитие транспортной системы. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РоссииСогласно документу, субсидии получат 34 субъекта РФ. Денежные средства выделяются на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».На эти деньги планируется сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба облправительства.Наибольшее количество средств – 1,837 млрд. рублей - будет выделено Самарской области.1,837 млрд. рублей, выделяемые в 2017 году из федерального бюджета, будут направлены на ремонт автомобильных дорог в Самаре и Тольятти, в том числе:- региональных автодорог в Самаре - Волжское шоссе (5 км) и Красноглинское шоссе (10 км, начало работ), а также ремонт а/д «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ), стоимость работ в 2017 году – порядка 850 млн рублей;- дорог местного значения г.о. Самара: ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрунзе (1,65 км), стоимость работ в 2017 году – порядка 190 млн рублей;- ремонт 14 дорог местного значения в г.о. Тольятти общая протяженность – 22,6 км, стоимость работ в 2017 году – порядка 800 млн рублей.В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля – начале марта 2017 года.