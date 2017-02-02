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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» получит более 1,8 млрд руб.

2 февраля 2017 13:14
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Область на первом месте среди регионов по объему финансирования.

Правительство РФ выделило 30 млрд. рублей регионам на развитие транспортной системы. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, субсидии получат 34 субъекта РФ. Денежные средства выделяются на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

На эти деньги планируется сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба облправительства.

Наибольшее количество средств – 1,837 млрд. рублей - будет выделено Самарской области.
1,837 млрд. рублей, выделяемые в 2017 году из федерального бюджета, будут направлены на ремонт автомобильных дорог в Самаре и Тольятти, в том числе:
- региональных автодорог в Самаре - Волжское шоссе (5 км) и Красноглинское шоссе (10 км, начало работ), а также ремонт а/д «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ), стоимость работ в 2017 году – порядка 850 млн рублей;
- дорог местного значения г.о. Самара: ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрунзе (1,65 км), стоимость работ в 2017 году – порядка 190 млн рублей;
- ремонт 14 дорог местного значения в г.о. Тольятти общая протяженность – 22,6 км, стоимость работ в 2017 году – порядка 800 млн рублей.
В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля – начале марта 2017 года.

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Комментарии



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