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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область получит 75 млн рублей на выплаты врачам

26 декабря 2016 11:19
87
Средства поступят из федерального бюджета.

В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов ОМС в размере 3,2 млрд рублей.

Из них Самарская область получит 75 млн рублей.

Деньги пойдут на единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование и переехавшим работать в 2016 и 2017 годах в сельский населённый пункт, рабочий посёлок или посёлок городского типа, пишет Самру.ру.

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